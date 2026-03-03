Strive Pharmacy déclare qu'elle ne reprendra pas les ventes de semaglutide oral composé

(Réécriture de l'ensemble du texte pour clarifier la réponse de Strive, mise à jour des actions) par Mariam Sunny

Strive Pharmacy a déclaré mardi qu'elle n'avait pas l'intention de reprendre les ventes d'une version composée du semaglutide oral de Novo Nordisk NOVOb.CO , revenant ainsi sur un rapport médiatique antérieur selon lequel elle réintroduirait la pilule GLP-1, qui a été retirée du marché après que les régulateurs américains aient soulevé des inquiétudes.

La pharmacie de préparation basée en Arizona a déclaré que sa technologie de pilule pouvait être utilisée avec plusieurs ingrédients actifs, y compris le semaglutide.

"Mais une chose doit être claire: nous ne la proposons pas avec le semaglutide", a déclaré Zach Shurtleff, directeur du marketing chez Strive, à Reuters.

Endpoints News a rapporté plus tôt dans la journée que Strive prévoyait de reprendre les ventes d'une version composée de la pilule Wegovy de Novo par l'intermédiaire d'autres fournisseurs de soins de santé.

Le mois dernier, Hims & Hers HIMS.N a déclaré qu'il prévoyait d' offrir une pilule composée de sémaglutide oral pour 49 $, une version de la nouvelle pilule Wegovy de Novo Nordisk NOVOb.CO lancée juste un mois plus tôt.

Strive était la pharmacie qui préparait la pilule de semaglutide de Hims.

Cette initiative a suscité des réactions négatives de la part de Novo et de la Food and Drug Administration (FDA), qui a renvoyé Hims devant le ministère de la justice et a menacé de restreindre les ingrédients que les pharmacies peuvent utiliser pour fabriquer des versions composées.

Par ailleurs, la FDA a déclaré mardi qu'elle avait envoyé des lettres d'avertissement ( ) à 30 sociétés de télésanté pour avoir fait des déclarations fausses ou trompeuses sur les produits GLP-1 composés sur leurs sites web.

Les préparations magistrales, dans lesquelles les pharmacies mélangent des ingrédients pour fabriquer des médicaments spécialisés afin de remédier aux pénuries de médicaments ou de répondre aux besoins spécifiques des patients, ont pesé sur les ventes des médicaments injectables de Novo contre l'obésité et ont fait l'objet d'une attention croissante de la part des fabricants et des autorités de réglementation.

Les actions de Novo Nordisk cotées en bourse aux États-Unis ont clôturé en baisse de près de 3 % mardi, tandis que celles de son rival Eli Lilly LLY.N ont clôturé en baisse de plus de 1 %.