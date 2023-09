Strive AM lance un ETF sécurité et démondialisation information fournie par Newsmanagers • 07/09/2023 à 08:15

(NEWSManagers.com) - Contrairement à ce que son nom laisse supposer, le Strive FAANG 2.0 ETF n’est pas un ETF sur le secteur de la tech. L’acronyme FAANG désigne certes les actions des cinq sociétés technologiques américaines les plus populaires et les plus performantes : Facebook, Amazon, Apple, Netflix et Alphabet (maison mère de Google). Mais pas pour Strive Asset Management, cette société de gestion anti-ESG.Pour elle, l’acronyme FAANG désigne le carburant (fuel), l’aéronautique, l’agriculture, le nucléaire et l’or (gold), des secteurs qu’elle juge « vitaux » et qui devraient jouer « un rôle central » dans la prochaine décennie.« Les tendances séculaires de hausse de l’inflation, de démondialisation et de tensions géopolitiques devraient persister au cours du prochain cycle de marché. L’ETF Strive FAANG 2.0 offre aux investisseurs une exposition aux secteurs prêts à bénéficier de ces tendances séculaires », a commenté Matt Cole, PDG et directeur des investissements de Strive.