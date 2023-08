Strike Magazine Septembre 2023 : quel est l’impact de la volatilité implicite sur mon Warrant ?

Strike Septembre 2023

Société Générale Produits de Bourse propose aux investisseurs une large gamme de Warrants. Ces produits permettent de s'exposer, avec un effet de levier, aux variations d'un sous-jacent ou d'un panier de sous-jacents. Attention, cela est valable en cas de hausse du sous-jacent mais également en cas de baisse, il y a donc un risque de perte du capital. En ce qui concerne le prix de ces produits, celui-ci dépend de plusieurs paramètres parmi lesquels la volatilité implicite du sous-jacent.

Tout d'abord, la volatilité implicite mesure, pour un actif donné, la volatilité attendue par le marché au cours d'une période à venir. La volatilité implicite n'est pas directement observable ou mesurable comme la volatilité historique, qui est calculée à partir des mouvements de prix passés. Elle est plutôt dérivée des prix actuels des options. Dans les faits, cette mesure peut fournir des indications sur le sentiment du marché. Une volatilité implicite élevée indique que le marché s'attend à des fluctuations importantes du prix de l'actif sous-jacent, tandis qu'une volatilité implicite faible indique que le marché anticipe des mouvements de prix relativement stables.

Pour rappel, la valeur d'un Warrant dépend essentiellement de sa probabilité à terminer dans la monnaie à maturité. Imaginons, à titre d'exemple, un Warrant Call sur le sous-jacent. Le cours actuel de l'actif X est de 100 € et le prix d'exercice est fixé à 110 €.Supposons que les mouvements à venir du sous-jacent X seront faibles. Dans une telle configuration, la probabilité que le sous-jacent franchisse le prix d'exercice est mince. À l'inverse, une volatilité implicite élevée implique des variations de large amplitude. Il est, dans ce cas, plus probable qu'à maturité le sous-jacent termine au-delà de 110 €.

Vous l'aurez compris, une hausse de la volatilité implicite est synonyme d'une hausse de la probabilité à terminer dans la monnaie. In fine, toutes choses égales par ailleurs, cela engendre une hausse de valeur du Warrant (Call et Put).À noter que d'autres paramètres tels que le cours du sous-jacent, bien entendu, ou le temps qui passe, ont également un impact sur le prix du Warrant.

Produits à effet de levier présentant un risque de perte du capital en cours de vie et à l'échéance. Ces produits s'adressent à des investisseurs avertis possédant suffisamment d'expérience pour comprendre leurs caractéristiques et, pour en évaluer les risques et capables de suivre leur évolution en temps réel. Les données relatives aux performances passées ont trait à des périodes passées et ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs. ceci est valable également pour ce qui est des données historiques de marché.

Retrouvez tous les Turbos et les Warrants de Société Générale à 0€ de courtage

Les Produits de Bourse de Société Générale sont accessibles à 0 € de courtage pour les clients de Boursorama grâce à Boursomarkets

Consultez l'intégralité de Strike Septembre 2023