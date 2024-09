Strike Magazine Octobre 2024 : la Fed baisse d’un « taux »

Strike Octobre 2024

Enfin… La Fed a procédé à la baisse de ses taux directeurs mais de 50 points de base, une baisse plus forte que les tranches de 25 points de base utilisées habituellement.Est-ce une bonne nouvelle ? Après la grande dépression de 1929, les baisses de taux de 0,25 % ont presque toujours profité aux indices boursiers. En revanche, les « Jumbo Rate Cut », ces fameuses baisses de 0,50 %, ont souvent été déclenchées lorsqu'une crise était déjà sur le point d'éclater. Alors, comment appréhender ces prochains mois ?

Tout d'abord, il convient de comprendre comment les taux impactent l'économie et pourquoi ils sont utilisés par les Banques Centrales. Une des missions des Banques Centrales est de maintenir l'inflation annuelle à des niveaux définis, environ 2 % en général. Pour cela, elles disposent de plusieurs leviers, dont le taux d'intérêt. Pour freiner l'inflation, les Banques Centrales augmentent les taux d'intérêt. À l'inverse, pour relancer la croissance économique, les Banques Centrales baissent les taux d'intérêt pour relancer les investissements, une fois l'inflation descendue aux objectifs attendus.Aujourd'hui, la baisse des taux a été anticipée depuis plusieurs mois par les investisseurs et le S&P500 a déjà enregistré une hausse de 12,25 % depuis le 1er mai 2024. On peut alors se demander si le marché a entièrement intégré la bonne nouvelle ou s'il se destine à poursuivre cette tendance et à dépasser ses plus-hauts atteints cet été ?

Une des raisons qui empêcherait l'économie de poursuivre sa hausse serait le risque de récession. Au-delà des indicateurs boursiers, il est donc primordial de surveiller les indicateurs économiques. Par exemple, côté crédit et emprunt : les crédits à la consommation ont atteint des niveaux jamais vus (5 100 Mds$) ce qui peut traduire une difficulté des ménages américains à faire face à une inflation toujours élevée. Coté marché du travail,c'est presque 1 million de personnes qui ont perdu leur emploi sur les 12 derniers mois aux États-Unis. Dans ces conditions et avec une économie qui ne reflète pas les performances des indices boursiers, l'analyse de l'impact de cette baisse des taux est loin d'être évidente et doit être approchée avec vigilance.

