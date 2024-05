Strike Magazine Mai 2024 : le sous-jacent du mois Alstom

Strike Mai 2024

Alstom : sur la bonne voie

Le numéro 2 mondial de l'équipement ferroviaire a été sorti du CAC 40 mi-mars au profit d'Accor après avoir perdu plus de 45 % en 2023. Bombardier Transports acquis il y a plus de 3 ans ne s'était pas avéré aussi profitable qu'espéré, les contrats en cours générant moins de résultats d'exploitation que ceux

d'Alstom. Si tout va bien sur le plan commercial, la société est très endettée malgré des cessions d'actifs et un plan de rigueur.

Néanmoins, Alstom présente des ratios d'investissement, type PER, bon marché, rendant la valeur attirante pour bon nombre d'actionnaires et analystes qui relèvent leur prévision et se mettent à l'achat. Ainsi, le cours d'Alstom a progressé de plus de 26 % depuis le début de l'année*.

La publication des comptes de l'exercice fiscal 2023-2024, clos fin mars, sera scrutée par les marchés car elle devrait donner une feuille de route claire sur les cessions d'actifs à venir et son objectif de désendettement à hauteur de 2 milliards d'euros. Mi-avril, le groupe annonce déjà céder son activité

de signalisation ferroviaire conventionnelle en Amérique du Nord au fabricant de freins allemand Knorr-Bremse pour environ 630 millions d'euros.

L'augmentation de la part des nouveaux contrats avec des clauses d'indexation sur le nombre de contrats global dans le carnet de commandes permettra également au groupe d'améliorer fortement sa rentabilité en 2024. Enfin, la menace de l'augmentation de capital semble s'éloigner et d'après les analystes sur la valeur, même si elle se concrétise, elle ne devrait pas concerner plus de 500 millions d'euros (soit 10 % de la capitalisation actuelle).

Léa Jézéquel

Société Générale Produits de Bourse, 22 avril 2024

* Source : Reuters, au 22 avril 2024

