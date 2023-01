Strike Magazine : Les investisseurs toujours attentifs aux opportunités

Srike Janvier 2023

L'année 2023 présente déjà son lot d'incertitudes : crainte d'une récession mondiale, évolution de l'inflation et des taux d'intérêt des banques centrales, reflux potentiel de la pandémie de COVID et évolution future du conflit en Ukraine sont autant d'éléments susceptibles d'avoir un impact fort sur l'évolution des marchés cette année… Mais les investisseurs de leur côté ne semblent pas avoir pour autant baissé les bras….

Dans « La Lettre de l'Observatoire de l'Epargne de l'AMF»(1) du 19 décembre 2022 proposée par l'Autorité des Marchés Financiers en France en libre accès sur son site Internet amf-France.org , les résultats du sondage « Baromètre de l'épargne et de l'investissement 2022 » effectué auprès des français interrogés semblent plus optimistes sur le fait d'investir à l'avenir… La catégorie « Investisseurs » représentant 31 % des foyers sont « plus fréquemment confiants dans leur avenir financier (36 %, contre 23 %) » et « Plus optimistes, 56 % des investisseurs ont l'intention d'investir à court, moyen ou long terme en actions (contre 25 %). ». Une majorité d'entre eux, 58% « s'estiment connaisseurs en matière de placements, contre 33 % » le contraire.

En revanche, et d'après ce même baromètre, seuls 17% des Français interrogés ont investis en Bourse cette année, alors que l'on constate un niveau de démocratisation de l'investissement en bourse beaucoup plus élevé aux Etats-Unis par exemple ou la part de la population investissant est supérieur à 50 % et ce depuis de nombreuses année (2) !

Un point encourageant néanmoins que nous avions relevé dans l'édition de juillet 2021 de cette même lettre « le taux de détention d'actions en direct chez les moins de 35 ans a presque doublé de 2,3 % à 4,4 % entre 2019 et 2021 (tableau n°2). Parmi les détenteurs d'actions en direct, la proportion des moins de 35 ans a augmenté de 10,7 % à 18,1 % en deux ans ». L'intérêt vers l'investissement progressait significativement chez les jeunes générations de quoi peut être envisager une meilleure participation des Français à l'investissement en Bourse à l'avenir.

Avec nos meilleurs Boursiers pour 2023 !

Thibaud Renoult

(1) Cette publication périodique « suit le marché de l'épargne des ménages. Il assure en particulier une veille des évolutions des préférences, attitudes et perceptions des épargnants français ».

(2) Etude “Future of Capital Markets: Democratization of Retail Investing” publiée en août 2022.

