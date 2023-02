Strike Magazine : le sous-jacent du mois

Strike Février 2023

LVMH : COCORICO !

Consommateur de premier rang de produits de luxe, la réouverture de la Chine après deux années de politique de zéro Covid a poussé les performances du groupe. LVMH a ainsi performé deux fois mieux que le CAC 40 depuis le début de l'année, qui signe pourtant lui aussi un très beau début d'année*.

Cours de LVMH

Au-delà du marché chinois, le secteur du luxe possède l'avantage d'avoir un pricing power très favorable. Cela signifie que la demande est assez peu sensible aux augmentations de prix potentiels, élément crucial dans un environnement inflationniste. Ainsi, Hermès, Richemont, LVMH, Kering peuvent subir des augmentations de prix de leurs fournisseurs et les impacter sur le prix de leurs produits sans rencontrer de baisse de la demande ; les marges sont ainsi préservées.

Si LVMH semble bénéficier de ces éléments encore plus que ses concurrents, cela tient à la diversification de son offre qui va de la distribution aux spiritueux en passant bien entendu par l'horlogerie, la joaillerie et la haute-couture.

Société Générale Produits de Bourse propose ainsi une gamme de produits très importante sur ce « chouchou » de la cote française. Pour les investisseurs souhaitant se positionner à la hausse ou à la baisse du titre avec un effet de levier : Warrants, Turbos, Leverage et Short. Attention néanmoins car l'effet de levier peut être favorable ou défavorable à l'investisseur. Pour ceux qui souhaitent investir sur des scénarios de mouvements modérés à plus moyen terme, il existe aussi des Stability, Bonus Cappés et Discounts.

Léa Jézéquel

Société Générale Produits de Bourse, 18 janvier 2023

* Performances calculées entre le 1er et le 18 janvier 2023.

Source : Reuters

PRODUITS POUVANT INTÉGRER UN EFFET DE LEVIER PRÉSENTANT UN RISQUE DE PERTE DU CAPITAL EN COURS DE VIE ET A L'ÉCHÉANCE. CES PRODUITS S'ADRESSENT À DES INVESTISSEURS AVERTIS POSSÉDANT SUFFISAMMENT D'EXPÉRIENCE POUR COMPRENDRE LEURS CARACTÉRISTIQUES ET POUR EN ÉVALUER LES RISQUES ET CAPABLES DE SUIVRE LEUR ÉVOLUTION EN TEMPS RÉEL.

LES DONNÉES RELATIVES AUX PERFORMANCES PASSÉES ONT TRAIT À DES PÉRIODES PASSÉES ET NE SONT PAS UN INDICATEUR FIABLE DES RÉSULTATS FUTURS. CECI EST VALABLE ÉGALEMENT POUR CE QUI EST DES DONNÉES HISTORIQUES DE MARCHÉ.

Consulter l'intégralité de Strike Magazine Février 2023 dans le PDF ci-dessous.