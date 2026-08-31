Strike Magazine : "chamboule tout" sur les sous-jacents de type action

Strike Magazine

L'été que nous venons de traverser a rebattu les cartes du classement du top 5 des sousjacents actions les plus échangés sur les Produits de Bourse*. Pas moins de 3 nouveaux venus au classement et un leader historique qui rétrograde de 2 places…

5 places de mieux pour Hermès qui passe du 10e au 5e rang des sous-jacents actions les plus échangés pendant l'été. La baisse de près de 600 euros (près de 28 %) du titre entre janvier et juillet 2026 ne semble pas avoir découragé les investisseurs, au contraire : certains ont vu dans ce surcroît de volatilité des opportunités de positionnement à la baisse, voire une opportunité d'achat à bon compte !

Même secteur et même constat pour LVMH qui prend la 4e place du classement ! La baisse du titre de plus de 30 % en 6 mois a nourri quelques scénarios d'investissement chez les investisseurs aguerris.

À la troisième place, on retrouve un leader déchu ! Après plus de 2 ans en tête de ce classement, Nvidia a vu son cours osciller entre 190 et 220 $ pendant 2 mois après l‘avoir vu progresser de 450 % en 2 ans et demi… La volatilité est toujours là mais la direction, elle, est moins uniforme qu'auparavant…

À la deuxième place, voici Space X ! Le nouveau venu parmi la cote ainsi que parmi les sousjacents de la gamme Société Générale Produits de Bourse, fait une entrée en fanfare, directement N° 2 du classement. Un classement à la hauteur de la capitalisation du titre qui a atteint près de 2000 milliards de dollars au plus haut.

Enfin, N° 1 : Micron technologies ! Déjà présent dans le top 3 auparavant, le titre s'arroge la première place du classement des action. Pour quelle raison ? Regardez le graphique du titre ! Juste avant l'été, en 3 mois, l'action avait gagné 260 % en passant de 321 $ à 1 154 $.

Son retour sur 800 $ a donné visiblement quelques idées aux investisseurs suivant le titre**.

Bonne rentrée… Et bonne lecture du numéro 281 de Strike Magazine !

Thibaud Renoult

Société Générale Produits de Bourse, 25 août 2026

*Volumes comparés du 1er juillet au 25 août 2026 avec ceux du 1er semestre 2026 sur les produits Société Générale offerts au public en France.

**Les performances passées ne présagent en rien des performances futures.

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