Stride chute en raison de difficultés d'inscription et de prévisions de revenus décevantes pour l'exercice
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 11:45

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de la société de technologie éducative Stride LRN.N ont chuté de 39,2 % à 93,29 $ dans les transactions de pré-marché

** La croissance des inscriptions n'a pas impressionné, le directeur général James Rhyu attribuant la baisse des inscriptions à des problèmes de mise en œuvre ** Les inscriptions ont augmenté de 11,3 % d'une année sur l'autre, mais n'ont pas atteint l'objectif d'environ 10 000 à 15 000 étudiants, selon le directeur général

** La société prévoit des revenus pour l'exercice 26 entre 2,48 milliards et 2,55 milliards de dollars par rapport aux estimations des analystes de 2,59 milliards de dollars - données compilées par LSEG ** La société a déclaré des revenus de 620,9 millions de dollars au 1er trimestre, supérieurs aux estimations de 613,8 millions de dollars

** Elle affiche un BPA ajusté de 1,52 $, supérieur aux estimations de 1,13 $

** La note moyenne des analystes couvrant l'action est "acheter"; l'objectif de cours médian est de 152,88 $ - données compilées par LSEG

** À la dernière clôture, l'action a progressé de 47,72 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

LSE GROUP
3 625,250 GBX LSE -58,19%
STRIDE
153,550 USD NYSE +0,58%
