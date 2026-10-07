Street View : Wall Street se montre de plus en plus favorable à Marvell alors que les moteurs de croissance liés à l'IA se multiplient

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 octobre - ** Marvell Technology MRVL.O a relevé mardi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2028 à environ 20 milliards de dollars, un chiffre supérieur aux estimations de Wall Street, alors que la demande pour ses puces sur mesure destinées aux centres de données s'accroît parallèlement à la forte hausse des dépenses en intelligence artificielle

** Au moins 11 analystes ont relevé leur objectif de cours; l’objectif de cours médian des 45 courtiers couvrant le titre s’établit à 325 dollars – données compilées par LSEG

À PLEIN RÉGIME

** Morgan Stanley ("neutral", cours cible: 300 dollars) estime que l’objectif à long terme de la société est réalisable dans un contexte de dépenses potentielles de 3 000 milliards de dollars en infrastructures d’IA, mais prévient que les prévisions de croissance de 55 % à 70 % ne laissent guère de marge d’erreur en matière d’exécution, ce qui place la barre très haut pour les performances trimestrielles

** J.P. Morgan ("surpondérer", objectif de cours: 360 $) affirme que "la société tourne à plein régime, les révisions à la hausse ne se limitant pas à une seule catégorie de produits ou à un seul client, mais s’appuyant au contraire sur de multiples vecteurs de croissance à tous les niveaux de la pile des centres de données."

** TD Cowen ("acheter", objectif de cours: 350 $) estime que les catalyseurs fondamentaux de croissance de Marvell se sont entièrement recentrés sur son solide pôle de connectivité et que les risques liés à ses programmes XPU sur mesure se sont largement atténués

** Melius Research ("acheter", objectif de cours: 445 $) entrevoit une trajectoire crédible vers une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars si Marvell met son plan à exécution