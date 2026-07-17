Street View : U.S. Bancorp est bien placé pour progresser

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17 juillet - ** U.S. Bancorp USB.N a annoncé jeudi un chiffre d'affaires trimestriel record , grâce à une forte croissance des prêts et à des revenus de commissions généralisés, tandis que son acquisition de la banque d'investissement BTIG a apporté un élan supplémentaire

** Le cours cible médian des 25 courtiers couvrant le titre s’établit à 68 dollars – données compilées par LSEG

ZOOM SUR L'OPÉRATION BTIG

** KBW (« en ligne avec le marché », objectif de cours: 66 $) estime que « les perspectives fondamentales d’USB restent favorables », soutenues par de meilleures prévisions en matière de revenus de commissions

** D.A. Davidson (« acheter », objectif de cours: 74 $) indique que « les indicateurs de rentabilité se situent dans le haut de la fourchette par rapport aux concurrents, les niveaux de fonds propres progressent et, si USB parvient à maintenir la forte dynamique de son chiffre d’affaires, la société devrait retrouver sa valorisation élevée »

** Jefferies (« acheter », objectif de cours: 75 $) indique que l’acquisition en cours du portefeuille de cartes Amazon par USB, dont la finalisation est prévue mi-août, devrait stimuler la croissance des prêts, améliorer la composition des actifs et accroître le produit net d’intérêts

** Morningstar (juste valeur: 62 $) estime que, bien que la vente croisée de produits BTIG aux clients existants d’USB puisse créer certaines opportunités de chiffre d’affaires, l’objectif d’une part de 10 % du chiffre d’affaires semble « ambitieux »