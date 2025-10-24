 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 199,88
-0,31%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Street View : T-Mobile peut résister à la concurrence et à la hausse des prix
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 10:52

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** L'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O a relevé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir enregistré une forte hausse du nombre d'abonnés au troisième trimestre pendant la période de lancement de l'iPhone

** La médiane des prévisions des 31 courtiers couvrant le titre est de 270 $ - selon les données compilées par LSEG

À L'ABRI DE LA GUERRE DES PRIX, PRÊT POUR DES GAINS

** TD Cowen ("buy", PT: $263) estime que le réseau puissant de la société peut servir de principal outil de marketing, et que TMUS est en bonne position pour augmenter les prix si nécessaire, avec plus de flexibilité que AT&T T.N et Verizon

VZ.N .

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $300) dit que malgré les inquiétudes concernant la concurrence croissante dans le sans-fil, les conditions sont stables avec les valeurs des clients qui se maintiennent; estime que les craintes sont exagérées, faisant de T-Mobile "un achat sur la faiblesse"

** Oppenheimer ("surperformer", PT: $300) dit, "Nous continuons à penser que TMUS est le mieux positionné pour gagner dans un environnement de forte commutation et de concurrence par les prix et est relativement immunisé contre les impacts d'une guerre des prix dans l'industrie"

** Evercore ISI ("surperformer", PT: $270) dit que la société a eu un trimestre solide, avec une dynamique qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre et soutenir une croissance régulière jusqu'en 2026 et 2027

Valeurs associées

AT&T
24,605 USD NYSE -3,68%
T-MOBILE US
219,9900 USD NASDAQ -3,26%
VERIZON COMM
38,395 USD NYSE -3,58%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 10:52:22.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank