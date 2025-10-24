Street View : T-Mobile peut résister à la concurrence et à la hausse des prix

24 octobre - ** L'opérateur de télécommunications T-Mobile TMUS.O a relevé jeudi ses prévisions pour l'ensemble de l'année après avoir enregistré une forte hausse du nombre d'abonnés au troisième trimestre pendant la période de lancement de l'iPhone

** La médiane des prévisions des 31 courtiers couvrant le titre est de 270 $ - selon les données compilées par LSEG

À L'ABRI DE LA GUERRE DES PRIX, PRÊT POUR DES GAINS

** TD Cowen ("buy", PT: $263) estime que le réseau puissant de la société peut servir de principal outil de marketing, et que TMUS est en bonne position pour augmenter les prix si nécessaire, avec plus de flexibilité que AT&T T.N et Verizon

VZ.N .

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: $300) dit que malgré les inquiétudes concernant la concurrence croissante dans le sans-fil, les conditions sont stables avec les valeurs des clients qui se maintiennent; estime que les craintes sont exagérées, faisant de T-Mobile "un achat sur la faiblesse"

** Oppenheimer ("surperformer", PT: $300) dit, "Nous continuons à penser que TMUS est le mieux positionné pour gagner dans un environnement de forte commutation et de concurrence par les prix et est relativement immunisé contre les impacts d'une guerre des prix dans l'industrie"

** Evercore ISI ("surperformer", PT: $270) dit que la société a eu un trimestre solide, avec une dynamique qui devrait se poursuivre au quatrième trimestre et soutenir une croissance régulière jusqu'en 2026 et 2027