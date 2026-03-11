Street View : Oracle est sur la bonne voie

11 mars - ** Oracle ORCL.N a prédit mardi que le boom des centres de données d'IA permettra à ses revenus de dépasser les estimations jusqu'en 2027

** La société relève ses prévisions de revenus pour l'exercice 2027 à 90 milliards de dollars, au-dessus de l'estimation des analystes de 86,6 milliards de dollars - LSEG data

** Les actions augmentent de 10 % avant la mise sur le marché

UNE VOIE PLUS CLAIRE POUR L'AVENIR

** Barclays ("overweight", PT: $240) considère que les actions d'ORCL commencent à mieux fonctionner à nouveau car le troisième trimestre a répondu à plusieurs préoccupations des investisseurs concernant les besoins en CapEx, le profil de la marge brute des contrats et sa capacité à fournir des capacités dans les délais

** RBC Capital Markets ("sector perform", PT: $160) déclare qu'ORCL démontre sa capacité à augmenter sa capacité sans avoir besoin de financement supplémentaire, ce qui devrait atténuer certaines inquiétudes des investisseurs

** "A partir de là, l'appréciation soutenue de l'action dépendra probablement de la démonstration d'un financement discipliné, de la durabilité des marges et d'un chemin visible vers le redressement du FCF", dit RBC

** Morgan Stanley ("equal weight", PT: $213) dit que les résultats d'ORCL devraient commencer à rassurer les investisseurs sur la capacité d'ORCL à exécuter une grande opportunité à venir

** Bernstein ("surperformer", PT: $319) dit qu'Oracle exécute extrêmement bien ce qui est une histoire de croissance complexe et intensive en ressources