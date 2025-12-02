Street View : MongoDB accélère sa croissance grâce à Atlas et à l'IA

2 décembre -

** L'éditeur de logiciels MongoDB MDB.O a relevé lundi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

** Les actions augmentent de 22,8 % à 404 $ avant la mise sur le marché

L'HISTOIRE DE LA CROISSANCE A ENCORE DES JAMBES

** Piper Sandler ("overweight", PT: $490) déclare que les perspectives de l'entreprise sont solides, grâce à Atlas (, un service de base de données multi-cloud) croissance et au recrutement de nouveaux dirigeants, ce qui la positionne comme un acteur clé des bases de données modernes et de l'infrastructure de l'IA, avec le potentiel de battre la règle des 40 cette année

** Barclays ("surpondérer", PT: 415) indique que les prévisions pour le quatrième trimestre étaient solides et que le directeur financier a fixé des objectifs clairs pour l'exercice 27 - en particulier pour l'activité EA (enterprise advanced), afin de maintenir les attentes réalistes et de renforcer la confiance dans la croissance à long terme

** Morningstar (juste valeur: $303) estime que MDB permet le développement rapide d'applications d'IA, mais doit prouver que ses limites en termes de données et de performances n'entraveront pas l'adoption à long terme par les entreprises

** Scotiabank ("sector perform", PT: $415) estime que MDB peut accroître sa part sur le marché des grandes bases de données, mais conseille une approche attentiste jusqu'à ce que les avantages de l'IA et les tendances concurrentielles deviennent plus clairs