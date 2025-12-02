 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 128,22
+0,39%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Street View : MongoDB accélère sa croissance grâce à Atlas et à l'IA
information fournie par Reuters 02/12/2025 à 11:39

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

2 décembre -

** L'éditeur de logiciels MongoDB MDB.O a relevé lundi ses prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année

** Les actions augmentent de 22,8 % à 404 $ avant la mise sur le marché

L'HISTOIRE DE LA CROISSANCE A ENCORE DES JAMBES

** Piper Sandler ("overweight", PT: $490) déclare que les perspectives de l'entreprise sont solides, grâce à Atlas (, un service de base de données multi-cloud) croissance et au recrutement de nouveaux dirigeants, ce qui la positionne comme un acteur clé des bases de données modernes et de l'infrastructure de l'IA, avec le potentiel de battre la règle des 40 cette année

** Barclays ("surpondérer", PT: 415) indique que les prévisions pour le quatrième trimestre étaient solides et que le directeur financier a fixé des objectifs clairs pour l'exercice 27 - en particulier pour l'activité EA (enterprise advanced), afin de maintenir les attentes réalistes et de renforcer la confiance dans la croissance à long terme

** Morningstar (juste valeur: $303) estime que MDB permet le développement rapide d'applications d'IA, mais doit prouver que ses limites en termes de données et de performances n'entraveront pas l'adoption à long terme par les entreprises

** Scotiabank ("sector perform", PT: $415) estime que MDB peut accroître sa part sur le marché des grandes bases de données, mais conseille une approche attentiste jusqu'à ce que les avantages de l'IA et les tendances concurrentielles deviennent plus clairs

Valeurs associées

MONGODB-A
328,8700 USD NASDAQ -1,05%
MORNINGSTAR
216,3800 USD NASDAQ +0,71%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 02/12/2025 à 11:39:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
    information fournie par Reuters 02.12.2025 12:14 

    Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,13% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,30% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR

  • Des proches devant des corps de victimes provenant de l'épave d'un bateau submergé après un éboulement, à Pucallpa, au Pérou le 1er décembre 2025 ( AFP / Hugo Alejos )
    Pérou: 12 morts et 30 disparus après un glissement de terrain dans un port fluvial
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:12 

    La Marine péruvienne recherche lundi soir au moins 30 personnes portées disparues depuis qu'un glissement de terrain a fait couler deux bateaux amarrés dans un port fluvial du centre du pays, tuant 12 passagers dont quatre enfants. L'éboulement est survenu lundi ... Lire la suite

  • supermarche casino (Crédit: Groupe Casino / Wikimedia Commons)
    Casino, plus forte baisse du SRD à la mi-séance du mardi 2 décembre 2025
    information fournie par AOF 02.12.2025 12:12 

    (AOF) - Casino ( -6,56% à 0,233 euro ) Le titre du groupe de distribution poursuit son repli et chute de près de 78% depuis le début de l'année. La société publiera le 26 février ses résultats annuels. AOF - EN SAVOIR PLUS =/ Points-clés /= , 1 er groupe de proximité ... Lire la suite

  • Le candidat du Parti national à la présidence du Honduras, Nasry Asfura, après avoir voté à Tegucigalpa le 30 novembre 2025 ( AFP / Johny MAGALLANES )
    Présidentielle au Honduras: les candidats de droite à quasi-égalité, Trump accusateur
    information fournie par AFP 02.12.2025 12:03 

    Le président américain Donald Trump a accusé lundi les autorités électorales du Honduras d'"essayer de changer" le résultat de la présidentielle dans ce pays d'Amérique centrale où deux candidats de droite sont à quasi-égalité, l'entrepreneur Nasry Asfura qu'il ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank