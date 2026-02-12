Street View : McDonald's réorganise son menu, mais le marché l'apprécie-t-il ?

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** McDonald's MCD.N a dépassé les estimations de Wall Street pour les ventes comparables et les bénéfices du quatrième trimestre mercredi, grâce aux offres de repas et aux fortes promotions marketing qui ont attiré les clients américains dont le budget est limité et à la demande qui s'est maintenue en Australie et en Grande-Bretagne

** Les actions de la chaîne de restauration rapide augmentent de près de 1 % à 325,31 $ avant la mise sur le marché

LE SCÉNARIO DU RETOURNEMENT COMME UNE GALETTE CHAUDE

** J.P. Morgan ("overweight", PT: $305) dit que la discussion sur le menu s'est distinguée, en particulier la reconnaissance par MCD du besoin accru et de l'opportunité d'améliorer le goût et la qualité dans ses trois catégories principales, le poulet, le bœuf et les boissons

** Stifel ("hold", PT: $315) dit que bien que la direction associe une meilleure perception de la valeur aux articles du menu Extra Value et affirme que la croissance actuelle soutient la baisse des prix des franchisés, il est difficile de séparer cela des levées à court terme comme le repas Grinch et l'impact de l'épidémie de maladie d'origine alimentaire E. coli ()

** Gordon Haskett ("buy", PT: $360) dit que, malgré une toile de fond QSR (restaurants à service rapide) difficile aux États-Unis et dans le monde jusqu'en 2026, et aime toujours le risque/rendement de MCD, soutenu par un changement vers une plate-forme de valeur plus agressive et une concentration renouvelée sur les offres à durée limitée et l'innovation du menu

** TD Cowen ("hold", PT: $320) dit que MCD dit de continuer la valeur prévisible dans ce qui est prévu d'être un contexte de consommation à faible revenu difficile, et "nous pensons que cela sera aidé par le numérique, où le mgmt a souligné la fréquence accrue des membres de la fidélité"