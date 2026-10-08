Street View : Levi Strauss trouve de nouveaux relais de croissance au-delà de ses origines dans le denim

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8 octobre - ** L'action Levi Strauss LEVI.N a reculé d'environ 4 % à 18,79 dollars en début de séance

** La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel mercredi, grâce aux remboursements de droits de douane, et mise sur une forte demande pendant les fêtes de fin d'année pour ses jeans et pulls haut de gamme

** Le cours-cible médian des 16 courtiers couvrant le titre s'établit à 26,50 $ – données compilées par LSEG

LA DIVERSIFICATION PORTE SES FRUITS

** Selon Barclays, la stratégie de Levi's visant à se diversifier au-delà du denim porte ses fruits: les hauts, les vêtements pour femmes et les nouvelles catégories "lifestyle" représentent environ la moitié de la croissance de l'entreprise, qui conserve toutefois sa position de leader sur le marché américain du denim

** J.P. Morgan ("surpondérer", objectif de cours: 33 $) considère le ralentissement de l'activité de vente directe aux consommateurs comme plus faible , comme un problème passager lié à la canicule en Europe et à une mauvaise interprétation des tendances du denim aux États-Unis, les ventes ayant déjà rebondi au cours du trimestre actuel

** BTIG ("acheter", objectif de cours: 27 $) estime que l’amélioration des tendances de la demande et la bonne tenue des marchés de gros, des marchés internationaux et des nouvelles catégories soutiennent des perspectives plus solides pour la période des fêtes et pour 2027

** Needham ("acheter", objectif de cours: 28 $) estime que la faiblesse temporaire de Levi's dans ses propres magasins et sur son site web semble déjà s'inverser, tandis que la croissance enregistrée par les hauts, les vêtements pour femmes et d'autres catégories hors denim montre que la marque dépend de moins en moins des jeans