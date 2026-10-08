 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Street View : Levi Strauss trouve de nouveaux relais de croissance au-delà de ses origines dans le denim
information fournie par Reuters 08/10/2026 à 16:05

Ajouter Boursorama à vos sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 octobre - ** L'action Levi Strauss LEVI.N a reculé d'environ 4 % à 18,79 dollars en début de séance

** La société a revu à la hausse ses prévisions de bénéfice annuel mercredi, grâce aux remboursements de droits de douane, et mise sur une forte demande pendant les fêtes de fin d'année pour ses jeans et pulls haut de gamme

** Le cours-cible médian des 16 courtiers couvrant le titre s'établit à 26,50 $ – données compilées par LSEG

LA DIVERSIFICATION PORTE SES FRUITS

** Selon Barclays, la stratégie de Levi's visant à se diversifier au-delà du denim porte ses fruits: les hauts, les vêtements pour femmes et les nouvelles catégories "lifestyle" représentent environ la moitié de la croissance de l'entreprise, qui conserve toutefois sa position de leader sur le marché américain du denim

** J.P. Morgan ("surpondérer", objectif de cours: 33 $) considère le ralentissement de l'activité de vente directe aux consommateurs comme plus faible , comme un problème passager lié à la canicule en Europe et à une mauvaise interprétation des tendances du denim aux États-Unis, les ventes ayant déjà rebondi au cours du trimestre actuel

** BTIG ("acheter", objectif de cours: 27 $) estime que l’amélioration des tendances de la demande et la bonne tenue des marchés de gros, des marchés internationaux et des nouvelles catégories soutiennent des perspectives plus solides pour la période des fêtes et pour 2027

** Needham ("acheter", objectif de cours: 28 $) estime que la faiblesse temporaire de Levi's dans ses propres magasins et sur son site web semble déjà s'inverser, tandis que la croissance enregistrée par les hauts, les vêtements pour femmes et d'autres catégories hors denim montre que la marque dépend de moins en moins des jeans

Valeurs associées

LEVI STRAUSS RG-A
18,835 USD NYSE -3,48%
NORW CRS LINE
15,090 USD NYSE +0,33%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/10/2026 à 16:05:42.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
7 729,88 -0,51%
Pétrole Brent
105,57 +4,32%
HAFFNER ENERGY
0,666 -9,14%
TOTALENERGIES
77,61 +2,90%
2CRSI
23,34 -6,86%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank