Street View : Les tarifs douaniers et les conditions météorologiques menacent le quatrième trimestre de Tractor Supply
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 20:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

24 octobre - ** Le distributeur de matériel agricole Tractor Supply TSCO.O a dépassé les estimations de bénéfices et de ventes comparables pour le T3 jeudi, aidé par une hausse de la demande pour les produits saisonniers

** Les actions sont stables dans les échanges de l'après-midi

LA DEMANDE ALIMENTE LA CROISSANCE; LES TARIFS DOUANIERS ET LES CONDITIONS MÉTÉOROLOGIQUES ASSOMBRISSENT LES OBJECTIFS DU 4E TRIMESTRE

** J.P. Morgan ("neutre", PT: $66) s'attend à ce que l'augmentation de la pénétration des marques de distributeurs et la croissance des médias de vente au détail génèrent des marges positives au 4ème trimestre

** Telsey Advisory Group ("surperformer", PT: 56,35 $) déclare que la société bénéficie de sa position de distributeur rural, d'initiatives visant à améliorer le merchandising, d'une expérience de magasin améliorée et d'un service à la clientèle élevé

** Le groupe ajoute que les prévisions de la société concernant les ventes comparables pour le quatrième trimestre, avec une large fourchette reflétant l'incertitude autour des dépenses de consommation, des tarifs et des conditions météorologiques hivernales

** Jefferies ("hold", PT: $58) estime que la société dispose d'avantages grâce à ses ventes directes en magasin par rapport aux pharmacies en ligne spécialisées dans les animaux de compagnie, bien que l'échelle croissante d'Amazon dans cette verticale puisse intensifier la concurrence des prix

** Mizuho ("surperformer", PT: 65 $) indique que les catégories saisonnières ont montré de la force associée à un élan continu des produits de la catégorie principale, tandis que les articles d'automne ont lutté en l'absence d'un pivot vers des températures plus froides

** Truist Securities ("buy", PT: $54.83) s'attend à ce que les tendances du 4ème trimestre soient faibles, en raison de la persistance du temps chaud

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 24/10/2025 à 20:35:36.

