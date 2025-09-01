Street View : Les projets d'introduction en bourse de Jio Platforms pourraient stimuler les télécoms indiens

1er septembre - ** Reliance Industries RELI.NS déclare qu'il prévoit d'introduire en bourse sa branche télécoms et numérique Jio Platforms d'ici à la mi-2026

** RELI chute de 0,4 %

LE CALENDRIER DE L'INTRODUCTION EN BOURSE DE JIO EST UN ÉLÉMENT POSITIF CLÉ

** Citi ("buy"; PT: 1,690 rupees) dit que les plans d'introduction en bourse de Jio sont un élément clé de l'assemblée générale annuelle de la société; s'attend à une libération de valeur significative pour RELI à partir de l'introduction en bourse

** J.P.Morgan ("surpondérer"; PT: 1,695 roupies) dit que les plans d'introduction en bourse augmentent la probabilité de tarifs plus élevés, ce qui sera probablement un catalyseur pour RELI

** Jefferies ("buy"; PT: 1,670 rupees) dit que le plan d'introduction en bourse pourrait être de bon augure pour tous les télécoms indiens car il déclenchera probablement des hausses de tarifs, avec une hausse cumulative des tarifs estimée à 20 % pour Jio d'ici à l'année fiscale 27

** Macquarie ("surperformer"; PT: 1650 roupies) déclare que la clarté sur le calendrier de l'introduction en bourse est un élément positif pour Reliance; voit de multiples moteurs de croissance pour Jio

(1 $ = 87,5060 roupies indiennes)