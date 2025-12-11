Les valeurs à suivre à Paris et en Europe

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Les valeurs européens liées à l'IA sont à surveiller jeudi après que le géant américain de l'informatique en nuage Oracle ORCL.N a publié des prévisions inférieures aux estimations et déclaré que ses dépenses augmenteraient de 15 milliards de dollars (12,84 milliards d'euros) par rapport aux estimations précédentes.

* SCHNEIDER ELECTRIC SCHN.PA - Le producteur d'équipement électrique a annoncé jeudi un programme de rachat d'actions pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards d'euros, le premier en plusieurs années, tout en dévoilant ses objectifs financiers pour 2030 à l'occasion d'une journée investisseurs.

* STELLANTIS STLAM.MI - Le nouveau directeur général de Stellantis, Antonio Filosa, a choisi de donner la priorité à la croissance des volumes de ventes de véhicules sur les marges bénéficiaires afin de regagner les parts de marché perdues en Amérique du Nord et en Europe et tenter de remettre sur les rails le quatrième constructeur automobile mondial, ont dit à Reuters quatre sources proches du dossier.

* STMICROELECTRONICS STMPA.PA a annoncé jeudi avoir signé un accord de financement d'un milliard d'euros avec la Banque européenne d'investissement (BEI) pour renforcer la compétitivité et l'autonomie stratégique de l'Europe.

* SANOFI SASY.PA a annoncé jeudi que deux médicaments du laboratoire français, Qfitlia et Cablivi, ont été approuvés par l'Administration nationale des produits médicaux (NMPA) en Chine, élargissant la prise en charge des maladies rares.

* VALNEVA VLS.PA a fait état mercredi des résultats finaux de phase 2 positifs sur la persistance des anticorps et l'innocuité de son vaccin contre le chikungunya Ixchiq chez les enfants

* EXOSENS EXENS.PA a annoncé mercredi avoir remporté un contrat avec l'Organisation conjointe de coopération en matière d'armement (OCCAR) de plus de 500 millions d'euros pour 100.000 binoculaires Mikron.

* ESSILORLUXOTTICA ESLX.PA a annoncé mercredi soir une collaboration avec la fondation Chips-IT pour accélérer dans les lunettes connectées.

* TIKEHAU CAPITAL TKOO.PA a annoncé jeudi porter sa facilité de crédit renouvelable à 1,15 milliard d'euros et prolonger son échéance jusqu'en 2030.

* PLANISWARE PLNW.PA a annoncé jeudi les ouvertures d'un bureau et de deux data centers en Australie.

* PERNOD RICARD PERP.PA - Barclays a relevé sa recommandation à "surpondérer" contre "pondération en ligne".

* OPMOBILITY OPM.PA - Kepler Cheuvreux a relevé sa recommandation à "acheter" contre "conserver".

* STELLANTIS NV STLAM.MI - Exane BNP Paribas a abaissé sa recommandation à "sous-performance" contre "neutre".

* EUTELSAT ETL.PA - Deutsche Bank a relevé sa recommandation à "conserver" contre "vendre".

* BRUNELLO CUCINELLI BCU.MI a relevé mercredi sa prévision de chiffre d'affaires pour l'exercice annuel en cours, tablant désormais sur une hausse de 11% et 12% à taux de change constants. Le groupe de luxe italien a également confirmé sa prévision d'une augmentation de ses ventes de 10% en 2026.

* MUNICH RE MUVGn.DE - Le réassureur allemand, qui doit présenter plus tard dans la journée sa nouvelle stratégie aux investisseurs, a dit jeudi qu'il pourrait dépasser ses objectifs financiers pour 2025.

* ENTAIN - La société britannique a annoncé jeudi que Rob Wood quitterait ses fonctions de directeur financier après 13 ans au sein de la société de jeux d'argent et qu'il serait remplacé l'année prochaine par Michael Snape, cadre chez International Distribution Services (IDS).

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)