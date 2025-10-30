 Aller au contenu principal
Street View : Les paris d'Alphabet sur l'IA portent leurs fruits
information fournie par Reuters 30/10/2025 à 10:30

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** La forte demande d'IA a contribué aux résultats financiers d'Alphabet GOOGL.O , les activités de publicité et d'informatique dématérialisée de la société mère Google ayant dépassé les attentes en matière de revenus

** Les actions ont augmenté de 7,9 % à 296,30 $ avant le marché

L'EXPANSION SUR LES SEGMENTS CLÉS

** Evercore ISI ("outperform", PT: $325) déclare qu'avec ce trimestre, Google a résolu un débat clé, à savoir que l'IA profite à ses principaux segments publicitaires

** Evercore affirme que les principaux segments de Google, Search, YouTube et Cloud, s'accélèrent de manière durable

** Canaccord Genuity ("buy", PT: $330) déclare que l'intégration de l'IA, le lancement de Gemini 3 et l'élan du Cloud entraînent des gains de produits et de monétisation, positionnant l'entreprise pour une croissance à long terme

** Citizens ("market outperform", PT: $290) indique que la forte demande et l'environnement informatique robuste augmentent l'optimisme sur la performance d'Alphabet au cours des 2 à 3 prochaines années

** Scotiabank ("sector outperform", PT: $336) voit Alphabet continuer à monétiser l'IA à travers la distribution (Search/YouTube) et l'infrastructure (Cloud) tout en maintenant une discipline en matière de flux de trésorerie disponible

