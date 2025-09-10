Street View : Les nouveaux iPhones d'Apple pourraient susciter un intérêt mondial

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

10 septembre - ** Apple AAPL.O a dévoilé mardi sa dernière gamme d'iPhone , avec un iPhone Air plus élégant, tout en maintenant les prix inchangés malgré les pressions sur les bénéfices dues aux droits de douane américains imposés par le président Donald Trump

** Les actions sont en légère baisse dans les échanges de pré-marché

L'iPhone Air impressionne

** J.P.Morgan ("surpondérer") déclare que le maintien du prix de l'iPhone 17 le rend éligible aux subventions en Chine, soutenant la reprise continue d'Apple dans la région

** Citigroup ("buy", PT: 245 $) considère que le lancement de l'iPhone Air jette les bases d'un téléphone pliable l'année prochaine, ce qui pourrait entraîner un cycle de remplacement plus important

** HSBC ("hold", PT: 220 $) déclare qu'Apple a besoin de services d'IA plus pratiques pour tirer pleinement parti de son matériel avancé; déclare que cela nécessitera davantage d'investissements qui constitueraient une meilleure allocation de capital que les importants rachats d'actions actuels

** Melius Research ("buy", PT: xx $) indique que le nouveau format élégant (de l'iPhone Air) pourrait aider Apple à gagner des parts de marché en Chine et dans d'autres régions, en obtenant un peu plus de "grésillement" qu'un marché américain sceptique