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Street View : les moteurs de croissance d'Union Pacific restent sur la bonne voie jusqu'en 2027
information fournie par Reuters 23/10/2026 à 14:46

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Union Pacific UNP.N a dépassé jeudi les estimations de Wall Street concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce notamment à une amélioration des prix de base, mais a signalé un impact négatif lié à la hausse des prix du carburant

** L'objectif de cours médian des 26 courtiers couvrant le titre s'élève à 335 dollars, et la recommandation moyenne est “acheter”, selon les données compilées par LSEG.

UNE ACTION “GAGNANT-GAGNANT”

** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 375 $) estime que les prix du carburant ne peuvent pas compromettre les résultats records du troisième trimestre, qui reflètent une solide exécution des activités de base, tandis que la réduction de la capacité de transport routier, la réévaluation des tarifs intermodaux et une demande favorable créent un potentiel de hausse jusqu’en 2027

** StoneX (“acheter”, objectif de cours: 335 $) estime que “les opportunités commerciales, les gains de productivité et la qualité du service devraient continuer à stimuler la croissance jusqu’en 2027”

** Evercore ISI (“surperformance”, objectif de cours: 329 $) estime que le titre offre une situation “gagnant-gagnant”, tout en reconnaissant que les annonces de fusions peuvent entraîner une volatilité à court terme

** J.P. Morgan (“neutre”, objectif de cours: 321 $) indique qu’Union Pacific continue de générer d’importants gains de productivité tandis que les niveaux de service restent relativement solides jusqu’à la fin de l’année, l’équipe opérationnelle déployant efficacement ses capacités excédentaires pour faire face à la récente croissance des volumes

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/10/2026 à 14:46:48.

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