Street View : les catalyseurs du pipeline sont la clé de la croissance d'Amgen

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 novembre - ** Amgen AMGN.O a annoncé une hausse de 8% de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, tirée par ses nouveaux médicaments et par le Repatha, un traitement contre le cholestérol, bien que les ventes de certains médicaments plus anciens aient fortement chuté

** Les actions progressent légèrement avant l'ouverture du marché

PROGRÈS DU PORTEFEUILLE DE PRODUITS EN DÉVELOPPEMENT

** Morgan Stanley (« pondération égale », objectif de cours: 410 $) estime que les prochains catalyseurs pour le titre seront les résultats des essais cliniques de phase avancée concernant le dazodalibep, un traitement expérimental contre le syndrome de Sjögren, et le médicament contre l’obésité MariTide

** J.P. Morgan (« neutre », objectif de cours: 425 $) estime que, bien que l’action ait connu une forte progression ces derniers mois, « nous continuons à voir une situation équilibrée à partir de là, avec Imdelltra (un médicament anticancéreux) qui pourrait devenir un actif de plus de 5 milliards de dollars, et le dazodalibep qui devrait s’imposer dans le traitement du syndrome de Sjögren »

** Jefferies (« conserver », objectif de cours: 428 $) estime que l’activité de base reste solide, mais que l’élément le plus important réside dans les catalyseurs à court terme liés au pipeline de produits

** TD Cowen (« acheter », objectif de cours: 531 $) apprécie le titre pour la solidité de son portefeuille de croissance commerciale et son pipeline différencié en phase avancée