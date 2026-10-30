Street View : les analystes sont favorables à l'accord entre DoorDash et Instacart ; les risques réglementaires au centre des préoccupations

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 octobre - ** DoorDash DASH.O a annoncé jeudi son intention d'acquérir Instacart CART.O dans le cadre d'une opération évaluée à environ 17 milliards de dollars, renforçant ainsi son offensive dans le secteur de la livraison de courses

** La société a également dépassé les estimations de chiffre d'affaires trimestriel; son action a bondi d'environ 6 %

OPÉRATION STRATÉGIQUE ET GÉNÉRATRICE DE VALEUR FINANCIÈRE

** Selon Oppenheimer, l’ajout de CART, parallèlement au partenariat avec Lyft, renforcerait la valeur de DashPass et augmenterait les opportunités de croissance des revenus publicitaires

** StoneX Equity Research estime que le maintien de deux abonnements à un prix unique permet de préserver les paniers hebdomadaires volumineux de CART, tandis que DASH propose des repas et des services de proximité plus fréquents; cela permet de conserver des habitudes d’achat et des relations clients distinctes tout en intégrant les systèmes back-end

** Needham y voit un intérêt stratégique et financier; prévoit toutefois un obstacle réglementaire, qui dépendra de la manière dont le ministère de la Justice définira le marché

** Wedbush prévoit également un examen réglementaire, mais s’attend à une autorisation, car la dynamique concurrentielle pertinente à prendre en compte concerne l’ensemble du secteur de l’alimentation