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Street View : les analystes restent prudents vis-à-vis de FMC après la révision des prix et la révision à la baisse des perspectives
information fournie par Reuters 16/10/2026 à 15:37

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 octobre - ** L'action du fabricant de produits chimiques agricoles FMC FMC.N recule de 2,1 % à 5,50 dollars en pré-ouverture

** Jeudi, FMC a revu à la baisse ses prévisions pour le troisième trimestre et annoncé des charges pouvant atteindre 675 millions de dollars liées à des baisses de prix et à des modifications de son modèle de tarification aux États-Unis

** Le titre de la société a plongé de plus de 30 % jeudi

FMC TOUCHÉE PAR LES RÉVISIONS À LA BAISSE DES ANALYSTES

** Mizuho ("outperform") abaisse son objectif de cours de 12 à 10 dollars

** La société de courtage s'attend à ce que la pression sur les prix exercée par la concurrence des génériques persiste à l'échelle du secteur, en particulier en Amérique latine; elle indique que les difficultés persistantes de FMC en matière de tarification ont été le principal facteur à l'origine de cette révision à la baisse

** Et d’ajouter: "Nous pensons que la direction a déjà tout essayé

presque tout et qu’il s’agit probablement du dernier levier sur lequel agir"

** Jefferies abaisse la note de FMC de "acheter" à "conserver"; réduit son objectif de cours de 14 $ à 5 $

** "Le marché actuel des produits phytosanitaires reste au plus bas, et la société a baissé les prix d’une large gamme de produits phytosanitaires dont le brevet a expiré", indique Jefferies

** J.P. Morgan (neutre) abaisse son objectif de cours de 12 $ à 6 $

** Selon la banque, FMC semble absorber entre 625 et 675 millions de dollars de charges grâce à la baisse des prix et aux remises accordées aux clients, bien que l’impact financier final de ces mesures tarifaires reste incertain

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 16/10/2026 à 15:37:12.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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