Street View : Les ambitions d'Amazon en matière d'IA au cœur de l'actualité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Correction d'une coquille dans le titre)

31 octobre -

** Le chiffre d'affaires d'Amazon AMZN.O a augmenté à un rythme plus rapide depuis près de trois ans, ce qui lui a permis d'annoncer un chiffre d'affaires trimestriel supérieur aux estimations

** Les actions ont augmenté de 12,22 % à 250,02 $ avant le marché

LUMIÈRE, CAMÉRA, REVENUS PUBLICITAIRES!

** MoffettNathanson ("buy", PT: $338) déclare que l'activité principale de vente au détail d'Amazon est stable, et que sa branche publicitaire - en particulier avec les publicités Prime Video - dépasse les attentes malgré les inquiétudes quant à l'atteinte d'un plafond de croissance

** Jefferies ("buy", PT: $275) considère la croissance du carnet de commandes de cloud comme un indicateur clé car il signale la demande future, mais l'augmentation de 5 milliards de dollars d'Amazon semble modeste à côté du bond de 49 milliards de dollars de Google Cloud

** Piper Sandler ("surpondérer", PT: 300 $) déclare qu'Amazon reste concentré sur la réduction de ses coûts de service et approche d'une nouvelle phase de développement de produits d'intelligence artificielle

** Morningstar (juste valeur: 260 $) indique qu'AWS continue de bénéficier du retour au portage de nouvelles charges de travail sur le cloud, du boom de l'IA générative; les tendances sont conformes aux attentes selon lesquelles AWS est le principal moteur à long terme d'Amazon, malgré les bruits trimestriels sur la performance précise du segment