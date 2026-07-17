Street View : le prochain acte de Netflix reste un mystère

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juillet - ** Netflix NFLX.O a annoncé jeudi que son chiffre d'affaires et son résultat du troisième trimestre seraient inférieurs aux prévisions de Wall Street, et a indiqué qu'elle réduirait la fréquence de publication de ses rapports sur le nombre d'heures de visionnage, alors que la société cherche de nouvelles pistes de croissance.

** L'action recule de 10,8% à 66,2 dollars avant l'ouverture de la Bourse.

UN CASSE-TÊTE EN MATIÈRE DE CROISSANCE

** Bofa Global Research (“acheter”, objectif de cours: 105 $) estime que ces résultats ne sont pas suffisamment solides pour modifier fondamentalement le débat autour du titre, qui reste sous pression en raison des inquiétudes liées au ralentissement de l’engagement des utilisateurs, à la décélération de la croissance du chiffre d’affaires et à la possibilité de fusions-acquisitions transformatrices

** Oppenheimer (“surperformer”, objectif de cours: 85 $) estime que la réduction de la fréquence des rapports sur les heures de visionnage laisserait aux investisseurs des données limitées pour prévoir les facteurs de croissance des abonnements et ne suffirait donc pas à réfuter la thèse baissière sur les tendances structurelles de l’engagement

** Pivotal Research Group (“conserver”, objectif de cours: 70 $) estime que la croissance sera probablement tirée par les hausses de prix et les gains publicitaires partant d’une base relativement faible, plutôt que par la croissance du nombre d’abonnés; “nous considérons que cette histoire manque de dynamisme”

** Evercore ISI (“surperformer”, objectif de cours: 100 $) estime que “les catalyseurs de croissance devraient davantage se concrétiser en 2027 qu’en 2026”