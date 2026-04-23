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Street View : Le baby software blues, mais le cloud core garde le rythme
information fournie par Reuters 23/04/2026 à 12:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Répétition pour ajouter la balise de titre)

23 avril - ** La croissance du chiffre d'affaires d'IBM

IBM.N a ralenti au premier trimestre en raison de la morosité de son activité logicielle, alimentant les craintes de perturbation par l'intelligence artificielle

** Le chiffre d'affaires de Big Blue a augmenté de 9 % au premier trimestre pour atteindre 15,92 milliards de dollars, ce qui représente un ralentissement par rapport à la croissance de 12,2 % du trimestre précédent, mais reste supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 15,62 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** Les actions chutent de près de 7 % à 234,84 $ avant la mise sur le marché

ENCORE DANS LE BERCEAU

** J.P. Morgan ("Neutre", PT: $270) note une amélioration séquentielle chez Red Hat, l'unité de logiciels cloud d'IBM, mais une croissance plus faible de l'automatisation et du traitement des transactions menace les objectifs logiciels d'IBM pour l'année entière

** Jefferies ("Buy", PT: $320) dit que Red Hat et les données ont bien performé, compensé par une automatisation plus faible et le traitement des transactions

** RBC Capital Markets ("Outperform", PT: $330) indique que les logiciels ont battu les estimations en surface, mais qu'ils étaient en fait en ligne une fois que l'impact de Confluent (CFLT) est supprimé, et considère le trimestre comme un bon départ avec des prévisions raisonnables.

** Morningstar (Juste valeur: 260 $) déclare que l'IA n'est pas une menace pour les logiciels d'IBM, notant que des produits comme Red Hat forment l'infrastructure nécessaire pour soutenir l'IA dans les organisations

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/04/2026 à 12:01:03.

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