Street View : La remontée des gestionnaires d'actifs ce jeudi laisse penser que le secteur a probablement dépassé le creux de la vague en matière de rachats

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 juin - ** Les gestionnaires d'actifs alternatifs américains ont rebondi jeudi après que Blackstone a révélé que des investisseurs avaient cherché à retirer 10 % de leurs parts au deuxièmetrimestre du Blackstone Private Credit Fund, un fonds de 79 milliards de dollars, ce que les analystes ont qualifié de "meilleur que prévu" ** Blackstone BX.N a clôturé en hausse de 7,5 %, Blue Owl Capital OWL.N de 5 %, Ares Management ARES.N de 6 %, KKR

KKR.N de 5,5 %, Carlyle Group CG.O de 3 % et Apollo Global Management APO.N de 3,3 %

LE FOND EST DÉPASSÉ

** Bart Dziarski, analyste chez RBC, estime que les réactions positives des cours boursiers indiquent que des demandes de rachat bien plus importantesétaient attendues

** Alors que RBC s'attend à ce que d'autres fonds alternatifs américains disposant de véhicules de crédit privés non cotés annoncent des demandes de rachat plus élevées au deuxième trimestre, les réactions des cours des actions de jeudi indiquent que le secteur a dépassé le creux de la vague sur ce thème, selon M. Dziarski ** Glenn Schorr, analyste chez Evercore, estime que les demandes de 10 % chez BCRED sont meilleures que prévu et cohérentes avec la remontée observée chez Cliffwater il y a quelques jours

** "Même si les rachats resteront très probablement élevés dans un avenir prévisible, le fort ralentissement des ventes brutes ce trimestre constitue un problème plus important et plus durable", déclare M. Schorr

** Bill Katz, analyste chez TD Cowen, estime que l'amélioration des tendances en matière de rachats parmi les principaux fonds alternatifs américains pourrait accélérer la reprise du secteur