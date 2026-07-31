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Street View : la puissance d'Amazon dans le cloud devrait apaiser les inquiétudes liées aux dépenses en IA
information fournie par Reuters 31/07/2026 à 11:51
Ajoutez Boursorama à vos sources préférées

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 juillet - ** Amazon AMZN.O a enregistré sa plus forte croissance dans le domaine du cloud "" depuis plus de quatre ans et a revu à la hausse ses prévisions d’investissements annuels, renforçant ainsi son argument selon lequel les investissements massifs dans l’IA génèrent une demande suffisante pour justifier ces dépenses

** Le cours de l'action a progressé de 12,1% à 264,02 dollars en pré-ouverture

RISQUE ET RENDEMENT

** Canaccord Genuity ("acheter", objectif de cours: $330) affirme que "le marché récompense les résultats concrets, avec une nouvelle accélération d’AWS grâce à l’augmentation des marges, une demande qui dépasse visiblement la capacité jusqu’en 2027, et l’adoption de l’inférence par les entreprises qui n’en est encore qu’à ses débuts"

** J.P. Morgan ("surpondérer", objectif de cours: $365) se dit encouragé par la vigueur de l’activité cloud principale, étroitement liée au chiffre d’affaires de l’IA, et prévoit une poursuite de la croissance de la demande à mesure que les charges de travail liées à l’IA passent en production

** Pivotal Research ("acheter", objectif de cours: $333) prévoit une "longue trajectoire" de croissance dans le segment du cloud, tirée par la migration des entreprises vers le cloud, qui devrait être renforcée par les offres d’IA de la société

** RBC Capital Markets ("surperformance", objectif de cours: $330) estime que les investissements dans l’IA ne sont peut-être pas "le frein au rendement des capitaux investis (ROIC) qu’on a voulu faire croire", comme le montrent les résultats d’Amazon

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 31/07/2026 à 11:51:00.

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