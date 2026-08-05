Street View : la franchise VIH de Gilead est performante malgré les inquiétudes concernant la concurrence à long terme

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5 août - ** Gilead Sciences GILD.O a annoncé mardi une hausse de 8 % de ses ventes de produits au deuxième trimestre, portée par la forte demande pour ses traitements contre le VIH, mais a fait état d'une perte trimestrielle due aux dépenses liées à ses récentes acquisitions

** L'action de la société est en légère baisse dans les échanges avant l'ouverture du marché

LA FRANCHISE VIH EST PERFORMANTE

** Truist Securities (« acheter », objectif de cours: 150 $) estime que la franchise VIH de GILD reste un moteur de croissance durable et qu’elle est bien positionnée pour soutenir la croissance future

** RBC Capital Markets (« performance sectorielle », objectif de cours: 123 $) estime que GILD est confrontée à de légers vents contraires à long terme liés à l’IRA (loi américaine sur la réduction de l’inflation de 2022) et à une concurrence croissante sur le marché du VIH, mais que sa solide exécution lui offre une marge de manœuvre face à d’éventuelles pressions et renforce sa position de leader

** Morningstar (, juste valeur: 131 $) estime que les résultats positifs obtenus avec Livdelzi (pour le traitement des maladies hépatiques auto-immunes) et avec le traitement oral hebdomadaire contre le VIH à base d’islatravir/lenacapavir, ainsi que l’extension de l’autorisation de mise sur le marché de Trodelvy au cancer du sein, pourraient contribuer à générer une croissance du chiffre d’affaires de l’ordre de 5 % au cours des prochaines années

** Jefferies (« acheter », objectif de cours: 180 $) se dit toujours optimiste concernant GILD, invoquant l’absence d’expirations de brevets majeures à court terme, l’exclusivité du Biktarvy (traitement anti-VIH à prise unique quotidienne) ayant été prolongée jusqu’en 2036, et entrevoit un potentiel supplémentaire de croissance des marges et des bénéfices