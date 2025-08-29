Street View : La demande de serveurs IA soutiendra la croissance de Dell

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 août - ** Dell DELL.N a revu à la hausse ses prévisions de revenus et de bénéfices annuels jeudi, soutenu par la demande pour ses serveurs optimisés pour l'intelligence artificielle qui sont alimentés par les puces avancées de Nvidia NVDA.O

** La société prévoit un bénéfice ajusté de 2,45 dollars au troisième trimestre, inférieur à l'estimation des analystes de 2,55 dollars - données LSEG

** Les actions ont baissé de 6,3 % à 125,66 $ avant le marché

L'ACTIVITÉ TRADITIONNELLE DES SERVEURS EN LIGNE DE MIRE

** Melius Research ("buy", PT: 172 $) dit que la demande de serveurs IA de Dell devrait bénéficier chaque trimestre de la disponibilité accrue des systèmes Blackwell GB300 de Nvidia

** J.P.Morgan ("surpondérer", PT: 145 $) indique que la hausse des revenus des serveurs IA de Dell aide à neutraliser la faiblesse de la demande d'infrastructure traditionnelle

** TD Cowen ("hold", PT: 130 $) déclare que les ventes d'unités de serveurs traditionnels pourraient être stables au cours de l'année fiscale 26 car "la demande de mise à niveau au niveau mondial est compensée par le ralentissement des dépenses du gouvernement américain"

** Barclays ("equal weight", PT: 131 $) déclare que les craintes que le marché des serveurs d'intelligence artificielle devienne plus compétitif persistent et pourraient conduire certains des plus gros clients de Dell à se détourner de ce marché

** Morgan Stanley ("overweight", PT: 144 $) note que "si DELL peut améliorer l'exécution dans les grandes entreprises américaines et l'ensemble de l'activité PC, l'histoire devrait s'améliorer à partir d'ici"