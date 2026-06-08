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Street View : l'injection mensuelle contre l'obésité de Pfizer attend les résultats d'une étude décisive en phase avancée
information fournie par Reuters 08/06/2026 à 12:50

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

8 juin - ** Pfizer PFE.N a présenté samedi des données montrant qu'une dose mensuelle d'un médicament expérimental contre l'obésité appelé berobenatide, acquis l'année dernière lors du rachat de Metsera, présentait un profil d'effets secondaires similaire à celui de l'injection hebdomadaire Wegovy de son concurrent Novo Nordisk NOVOb.CO .

LE PROFIL DU MÉDICAMENT DÉPENDRA DES RÉSULTATS DE LA PHASE FINALE EN 2028

** Leerink Partners ("performance du marché") indique que les résultats de phase intermédiaire étaient "encourageants", mais que "les données mensuelles déterminantes, notamment en matière d'efficacité et de tolérance, ne seront pas disponibles avant 2028"

** JP Morgan ("neutre") indique: "Bien que plusieurs questions concernant le berobenatide devront être abordées lors de la phase 3, le produit semble capable d'offrir une perte de poids similaire à celle de Wegovy, voire supérieure, avec une administration mensuelle"

** Citi ("neutre", objectif de cours: 27 $) déclare: "Il s’agit sans aucun doute d’un produit intéressant de deuxième génération contre l’obésité, mais pour être convaincu, il faudra attendre les données de tolérance de phase 3 avant que l’argument de la commodité d’un traitement à action prolongée ne se concrétise"

** Barclays ("sous-pondérer", objectif de cours: 25 $) déclare: "À notre avis, l'efficacité ne devant pas se distinguer de manière significative de celle du tirzepatide, le principal argument de différenciation de Pfizer résidera dans la commodité."

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 08/06/2026 à 12:50:11.

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