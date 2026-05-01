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Street View : l'IA d'Apple sous les projecteurs alors que la demande reste soutenue malgré les contraintes liées à l'offre et aux coûts
information fournie par Reuters 01/05/2026 à 13:21

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

1er mai - ** Apple AAPL.O a déclaré jeudi que la forte hausse de la demande pour son produit phare, l'iPhone 17, et pour le nouveau MacBook Neo, soutenait de solides perspectives de ventes

** Les actions ont progressé de 3 % avant l'ouverture du marché

LA CHAÎNE D'APPROVISIONNEMENT BLOQUÉE EN PHASE BÊTA

** Citigroup (« acheter », objectif de cours: 315 $) estime que les tendances de la demande restent « sans précédent » malgré les contraintes d'approvisionnement persistantes, et souligne le potentiel de hausse supplémentaire à mesure qu'Apple déploie des fonctionnalités d'IA améliorées, notamment une version plus personnalisée de Siri plus tard cette année

** D.A. Davidson (« neutre », objectif de cours: 270 $) estime que le MacBook Neo pourrait contribuer à soutenir la croissance du chiffre d'affaires des Mac en attirant de nouveaux acheteurs, même si Apple est confrontée à des contraintes d'approvisionnement et à une concurrence de plus en plus intense

** Melius Research (« acheter », objectif de cours: 355 $) estime qu'Apple a les moyens de gérer la hausse des coûts de mémoire grâce à des ajustements de prix et de gamme de produits, tandis que la demande soutenue et la croissance des revenus des services devraient soutenir les marges et la croissance des bénéfices jusqu'au second semestre de l'exercice 2026 et au-delà

** Russ Mould, directeur des investissements chez AJ Bell, déclare: « Des défis attendent Ternus, notamment la gestion de la chaîne d'approvisionnement et la hausse du coût de composants tels que les puces mémoire, due à la demande liée aux centres de données »

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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 01/05/2026 à 13:21:47.

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