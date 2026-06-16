Street View : l'accord avec Roku, une victoire stratégique pour Fox

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - **Fox Corp FOXA.O a annoncé lundi son intention d'acquérir la plateforme de streaming Roku ROKU.O dans le cadre d'une opération en numéraire et en actions d'une valeur d'environ 22 milliards de dollars, une initiativemajeure visant à dynamiser son activité publicitaire et à étendre la portée en ligne de ses contenus sportifs et d'actualité

** La note moyenne attribuée par 30 analystes à l'action Roku est “acheter”; le cours cible médian est de 155 dollars - données compilées par LSEG

REORIENTATION DE LA PLATEFORME

** J.P.Morgan estime qu’il existe une justification stratégique claire pour une fusion avec Fox, susceptible d’accélérer la croissance des revenus de la plateforme de la société à long terme

** Piper Sandler estime que l'opération présente une forte complémentarité stratégique, combinant le contenu de Fox avec la plateforme de distribution de premier plan de Roku et ses données propriétaires afin de gagner en envergure et d'améliorer son offre aux annonceurs

** Morningstar estime que Roku devrait miser sur le développement de ses abonnements premium pour devenir un distributeur de télévision numérique de premier plan, Fox contribuant à la mise en œuvre de cette stratégie

** Selon UBS, l'accord est positif à long terme pourFOXA, car il contribue à stimuler la croissance et à accroître son exposition à la télévision connectée à mesure que les audiences se tournent vers le streaming