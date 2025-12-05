Street View : Kroger mise sur les marges du commerce électronique alors que les dépenses alimentaires s'affaiblissent

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 décembre - ** Kroger KR.N a revu à la baisse ses prévisions de ventes annuelles jeudi, en raison des signes d'une plus grande sélectivité des consommateurs dans leurs achats de produits alimentaires et de produits frais, et d'un recours accru aux promotions

** Au moins cinq analystes ont revu à la baisse leurs objectifs de cours suite aux résultats

** L'objectif de cours médian de 24 sociétés de courtage est de 75,50 $

LA CROISSANCE DÉPEND DE LA RENTABILITÉ DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

** Jefferies ("acheter", objectif de cours: 80 $) note que la demande de produits frais et les ventes en ligne sont des points positifs, ainsi que la discipline des coûts, alors que la concurrence reste un "obstacle"

** J.P.Morgan ("neutre", objectif de cours: 71 $) déclare que Kroger a été optimiste sur l'amélioration de l'avantage concurrentiel, la rentabilité du commerce électronique et les investissements dans les magasins, mais qu'il est confronté à des risques liés à des tendances sectorielles plus faibles et à une concurrence féroce

** Telsey Advisory Group ("surperformer", objectif de cours: 80 $) signale les risques à long terme liés à la dépendance de Kroger à l'égard des sociétés de livraison tierces, avertissant qu'elles pourraient devenir des rivales, comme Instacart qui construit son propre réseau d'épicerie, ou nuire à la marque de Kroger avec un service médiocre

** UBS ("neutre", objectif de cours: 70 $) estime que la trajectoire de l'entreprise reste "incertaine" car KR devra compter sur ses segments de commerce électronique et de pharmacie pour stimuler les ventes, ce qui pèsera sur sa rentabilité