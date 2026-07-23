Street View : IBM est en pleine déprime

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 juillet - ** IBM IBM.N a revu à la baisse ses prévisions de croissance du chiffre d'affaires annuel et n'a pas atteint mercredi les prévisions de bénéfices et de chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre, quelques jours après avoir averti que les dépenses des entreprises se réorientaient vers les équipements de centres de données axés sur l'IA, au détriment de ses logiciels et de ses ordinateurs mainframe

** L'action est en légère baisse avant l'ouverture du marché

LA CHARGE DE LA PREUVE INCOMBE À L'EXÉCUTION

** J.P. Morgan (“surpondérer”, objectif de cours: 250 $) estime que les investisseurs devront constater des signes d’une meilleure exécution avant de tabler sur une reprise significative

** Jefferies (“acheter”, objectif de cours: 260 $) estime qu’il s’agit davantage d’un problème de timing que d’un problème structurel, “mais la charge de la preuve repose sur l’exécution au troisième trimestre”

** Barclays (“surpondérer”, objectif de cours: 262 $) estime que “le timing et la normalisation du comportement des clients, qui s’éloignent des achats d’infrastructures d’IA, de stockage et de mémoire, constituent, de manière discutable, une nuance incontrôlable pour le potentiel de hausse d’IBM au second semestre”

** Baird (“neutre”, objectif de cours: 230 $) estime que les inquiétudes persistantes concernant l’activité mainframe de la société risquent de peser sur le titre à court terme