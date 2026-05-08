Street View : Gilead reste la coqueluche des analystes, ses activités VIH stimulant sa croissance

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8 mai - Gilead Sciences GILD.O a annoncé jeudi un bénéfice supérieur aux prévisions pour le premier trimestre et a revu à la hausse ses prévisions de chiffre d'affaires pour 2026, grâce à la forte demande pour ses médicaments de prévention du VIH, Yeztugo et Descovy

À PLEIN RÉGIME

** Leerink Partners ("surperformance", objectif de cours: 146 $) se dit "impressionné" par le fait que GILD ait obtenu des restrictions d'accès minimales pour Yeztugo, ajoutant qu'une sensibilisation plus large à la prévention du VIH contribue à la croissance du marché, y compris pour Descovy

** Citi ("acheter", objectif de cours: 165 $) estime que les activités VIH de GILD "tournent à plein régime", grâce à Biktarvy, Descovy et au lancement de Yeztugo, et qualifie les 12 prochains mois de "sans doute la période la plus riche en catalyseurs de l'histoire de l'entreprise"

** Mizuho ("surperformer", objectif de cours: 170 $) estime que le lancement de Yeztugo restera le principal moteur de la hausse des actions GILD au cours des deux prochaines années, soutenu par un accès facilité, une "confiance croissante" parmi les médecins et l'arrivée de nouveaux prescripteurs "chaque semaine"

** Bernstein ("surperformer", objectif de cours: 160 $) indique que Yeztugo devrait afficher les "meilleurs" taux de persévérance des patients parmi les traitements de prévention du VIH; la société de courtage estime les ventes du médicament à 1,2 milliard de dollars en 2026

** J.P. Morgan ("surpondérer", objectif de cours: 160 $) indique que GILD reste l’une de ses "valeurs favorites", citant le lancement réussi de Yeztugo dans la prévention du VIH, la vigueur continue de son activité principale dans le domaine du VIH et la thérapie cellulaire expérimentale contre le cancer anito-cel