 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 216,58
-0,27%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Street View : F5 dans un scénario de prévisions de ventes "sans issue" après la violation de la cybersécurité
information fournie par Reuters 28/10/2025 à 16:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** F5 FFIV.O en baisse de 8,6% à 265,22$ après avoir prévu des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations en raison des perturbations des ventes dues à la récente atteinte à la cybersécurité

** F5 s'attend à un chiffre d'affaires de 730 à 780 millions de dollars au premier trimestre, contre 791 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données du LSEG; et prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 0 % à 4 % pour l'année fiscale, contre une augmentation de 4,8 % estimée par le marché

ENTRE SÉCURITÉ ET CONFIANCE

** Piper Sandler ("neutre", PT: 277 $) déclare que la violation de la sécurité signifiait que F5 se trouvait dans un scénario "sans issue" à l'approche du premier trimestre, car des prévisions agressives pourraient être interprétées comme un affaiblissement de la violation par rapport à des prévisions prudentes

** JP Morgan ("neutre", PT: 295 $) déclare que les résultats ont été solides mais que l'incident de sécurité conduit à des perspectives conservatrices et pourrait remettre en question le multiple d'évaluation

** Needham ("hold", PT: 290,41 $) souligne la solidité des fondamentaux et des revenus récurrents, estime que le cycle de rafraîchissement actuel de F5 est susceptible d'être retardé au-delà de ses attentes, ce qui nuit à sa capacité à dépasser les attentes à court terme

Valeurs associées

F5
270,8300 USD NASDAQ -6,74%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 28/10/2025 à 16:31:21.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank