Street View : F5 dans un scénario de prévisions de ventes "sans issue" après la violation de la cybersécurité

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

28 octobre - ** F5 FFIV.O en baisse de 8,6% à 265,22$ après avoir prévu des revenus pour le premier trimestre inférieurs aux estimations en raison des perturbations des ventes dues à la récente atteinte à la cybersécurité

** F5 s'attend à un chiffre d'affaires de 730 à 780 millions de dollars au premier trimestre, contre 791 millions de dollars estimés par les analystes, selon les données du LSEG; et prévoit une croissance du chiffre d'affaires de 0 % à 4 % pour l'année fiscale, contre une augmentation de 4,8 % estimée par le marché

ENTRE SÉCURITÉ ET CONFIANCE

** Piper Sandler ("neutre", PT: 277 $) déclare que la violation de la sécurité signifiait que F5 se trouvait dans un scénario "sans issue" à l'approche du premier trimestre, car des prévisions agressives pourraient être interprétées comme un affaiblissement de la violation par rapport à des prévisions prudentes

** JP Morgan ("neutre", PT: 295 $) déclare que les résultats ont été solides mais que l'incident de sécurité conduit à des perspectives conservatrices et pourrait remettre en question le multiple d'évaluation

** Needham ("hold", PT: 290,41 $) souligne la solidité des fondamentaux et des revenus récurrents, estime que le cycle de rafraîchissement actuel de F5 est susceptible d'être retardé au-delà de ses attentes, ce qui nuit à sa capacité à dépasser les attentes à court terme