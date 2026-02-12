Street View : Cisco touché par les coûts de mémoire, mais des moteurs de croissance intacts

12 février - ** Cisco Systems CSCO.O a publié des marges brutes ajustées trimestrielles qui ont manqué les estimations du marché mercredi, alors que le fabricant d'équipement de réseau a été confronté à la pression d'une hausse mondiale des prix des mémoires

** Les actions ont baissé de 7,45% à 79,17 $ dans les échanges de pré-marché

LES MOTEURS DE CROISSANCE RESTENT INTACTS

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $91) déclare que les prix plus élevés de la mémoire ne font que commencer à se répercuter sur les coûts et à peser sur les marges, mais note que les récentes hausses de prix et une part plus importante de logiciels devraient aider à atténuer cette pression au fil du temps

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: 95 $) indique que l'accélération des commandes d'IA et la force soutenue de la demande de commandes non liées à l'IA améliorent la visibilité quant à une reprise de la croissance au cours de l'exercice 27

** Morningstar (juste valeur: 75 $) indique que les réseaux de campus et d'entreprise représentent toujours une part plus importante de l'activité de Co, et qu'un cycle de mise à niveau important dans ce domaine soutiendra une croissance exceptionnellement élevée l'année prochaine

** Evercore ISI ("surperformer", PT: $100) dit que l'entreprise est bien positionnée pour une croissance plus rapide des réseaux au cours des exercices 26 et 27, soutenue par l'élan de l'IA, un cycle de rafraîchissement des réseaux de campus et une demande plus forte de la part des entreprises et des clients du gouvernement