 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Street View : Cisco touché par les coûts de mémoire, mais des moteurs de croissance intacts
information fournie par Reuters 12/02/2026 à 10:44

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

12 février - ** Cisco Systems CSCO.O a publié des marges brutes ajustées trimestrielles qui ont manqué les estimations du marché mercredi, alors que le fabricant d'équipement de réseau a été confronté à la pression d'une hausse mondiale des prix des mémoires

** Les actions ont baissé de 7,45% à 79,17 $ dans les échanges de pré-marché

LES MOTEURS DE CROISSANCE RESTENT INTACTS

** Morgan Stanley ("surpondérer", PT: $91) déclare que les prix plus élevés de la mémoire ne font que commencer à se répercuter sur les coûts et à peser sur les marges, mais note que les récentes hausses de prix et une part plus importante de logiciels devraient aider à atténuer cette pression au fil du temps

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: 95 $) indique que l'accélération des commandes d'IA et la force soutenue de la demande de commandes non liées à l'IA améliorent la visibilité quant à une reprise de la croissance au cours de l'exercice 27

** Morningstar (juste valeur: 75 $) indique que les réseaux de campus et d'entreprise représentent toujours une part plus importante de l'activité de Co, et qu'un cycle de mise à niveau important dans ce domaine soutiendra une croissance exceptionnellement élevée l'année prochaine

** Evercore ISI ("surperformer", PT: $100) dit que l'entreprise est bien positionnée pour une croissance plus rapide des réseaux au cours des exercices 26 et 27, soutenue par l'élan de l'IA, un cycle de rafraîchissement des réseaux de campus et une demande plus forte de la part des entreprises et des clients du gouvernement

Valeurs associées

CISCO SYSTEMS
85,5400 USD NASDAQ -0,87%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 12/02/2026 à 10:44:30.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank