Street View : Cisco gagne du terrain dans le domaine des réseaux, l'IA est encore en cours de développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 août - ** Cisco Systems CSCO.O a prévu un chiffre d'affaires pour le premier trimestre supérieur aux estimations de Wall Street mercredi, le boom de l'IA ayant stimulé la demande pour ses équipements de réseau de la part des clients de l'informatique dématérialisée

** Les actions du fabricant d'équipements de communication ont baissé de près de 1 % à 69,8 $ avant le marché

CHANGEMENT DE VITESSE, LENTEMENT

** Barclays ("equal weight", PT: 71 $) déclare que si les mises à jour de produits peuvent aider, il est peu probable qu'elles entraînent une croissance importante. Les commandes d'IA et les contrats soutenus par le gouvernement sont prometteurs, mais Cisco reste à la traîne de ses pairs dans ce domaine

** J.P.Morgan ("overweight", PT: 80 $) s'attend à ce que l'activité réseau de Cisco connaisse une forte croissance, peut-être même supérieure aux prévisions antérieures, tandis que la croissance de ses segments de sécurité et d'observabilité pourrait être plus lente que prévu

** Piper Sandler ("neutre", PT: 70 $) déclare que les perspectives de Cisco restent solides, avec des revenus attendus des commandes liées à l'IA, des mises à niveau continues de l'infrastructure et une demande croissante des entreprises et des clients du cloud

** Morningstar (juste valeur: 61 $) s'attend à ce que l'activité réseau de Cisco connaisse une croissance régulière au cours des prochaines années, ce qui représente une nette amélioration par rapport à la croissance plus lente observée récemment. Cette évolution est en grande partie due à l'expansion rapide de l'IA, qui prend de plus en plus d'importance dans l'ensemble des activités de réseau de l'entreprise