Street View : Caterpillar a plus que des dépenses en IA en sa faveur

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

30 janvier - ** Les résultats de Caterpillar CAT.N pour le quatrième trimestre ont reflété l'économie mondiale, avec des ventes stimulées par l'augmentation des dépenses liées à l'intelligence artificielle, même si le géant de l'équipement a signalé un impact de plus de 2 milliards de dollars sur les droits de douane pour l'année à venir

'ULTIMATE STORY STOCK'

** J.P. Morgan ("surpondérer", PT: 765 $) considère que les prévisions de revenus de CAT pour 2026 sont conservatrices compte tenu de la bonne gestion de ses stocks et des vents porteurs en matière de capacité, entre autres; affirme que CAT est un adopteur/bénéficiaire précoce attrayant de l'intelligence artificielle

** Barclays ("equal weight", PT: $625) dit que CAT est le "ultimate story stock"; dit que CAT touche plusieurs grands thèmes tels que l'IA, l'infrastructure et les minéraux critiques

** BofA Global Research ("buy", PO: $735) dit que le portefeuille d'énergie et d'électricité de CAT est dans un "sweet spot"

** Oppenheimer ("surperformer", PT: 729 $) déclare que même si la croissance de la production d'énergie est un élément clé de l'histoire, les améliorations dans les secteurs de la construction et de l'exploitation minière pourraient entraîner des révisions à la hausse des estimations