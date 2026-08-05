Street View : Amgen poursuit sur sa lancée grâce à ses médicaments phares, ses biosimilaires et un portefeuille de produits en développement

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

5 août - ** Le géant pharmaceutique Amgen AMGN.O a dépassé les estimations de Wall Street mardi soir pour ses résultats du deuxième trimestre, grâce à la forte demande pour son traitement contre le cholestérol Repatha, son médicament contre l'ostéoporose Evenity et ses traitements contre les maladies rares, tandis que la société poursuit le développement de son médicament expérimental contre l'obésité, MariTide

**L'action de la société a atteint un niveau record et a progressé de plus de 6 % en début de séance

** La société a également revu à la hausse ses prévisions annuelles de bénéfices et de chiffre d’affaires

DU PIPELINE AU BÉNÉFICE

** Truist Securities (“conserver”, objectif de cours: 362 $) estime que 2026 pourrait être une année clé pour la croissance d’AMGN, portée par des produits tels que Repatha, Evenity, Tezspire (le médicament contre l’asthme), son portefeuille de produits oncologiques, ses médicaments contre les maladies rares et ses biosimilaires

** Piper Sandler (“surpondérer”, objectif de cours: 427 $) estime que la forte croissance des médicaments phares que sont Repatha, Tezspire et Evenity, ainsi que l’adoption croissante de nouveaux médicaments tels qu’Uplizna (pour les maladies auto-immunes), devraient aider AMGN à compenser les prochaines expirations de brevets et soutenir une croissance continue

** Oppenheimer (“surperformance”, objectif de cours: 450 $) estime que l’adoption croissante de Repatha à la suite de l’étude Vesalius vient étayer la stratégie cardiovasculaire d’AMGN et pourrait créer des synergies avec l’olpasiran et le MariTide

** TD Cowen (“acheter”, objectif de cours: 452 $) estime que le portefeuille de produits commerciaux d’AMGN est bien positionné pour soutenir la croissance malgré l’expiration imminente des brevets et les difficultés liées à la tarification