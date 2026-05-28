Street View : Agilent surmonte la morosité économique grâce à une croissance solide

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28 mai - ** L'action de la société spécialisée dans les sciences de la vie Agilent Technologies A.N a progressé de 10,50 % pour atteindre 128 dollars avant l'ouverture du marché ** Mercredi soir , la société a relevé ses prévisions de bénéfices pour 2026 et a dépassé les estimations de bénéfices du deuxième trimestre grâce à une forte demande pour ses instruments médicaux et son matériel de laboratoire, alors qu'elle fait face à des pressions croissantes sur les coûts liées au conflit au Moyen-Orient

** Au moins trois sociétés de courtage ont relevé leur objectif de cours pour la société

CONFIGURATION ATTRACTIVE

** Jefferies estime que les résultats du deuxième trimestre d'Agilent et la révision à la hausse des perspectives pour 2026 ont été “bien accueillis” après “plusieurs hauts et bas” au cours des derniers trimestres

** Leerink Partners (“surperformance”, objectif de cours: 170 $) voit une “configuration attractive” pour Agilent, portée par le secteur pharmaceutique, les semi-conducteurs et la demande d’outils de tests en laboratoire, et apprécie sa position sur plusieurs marchés finaux ** Barclays (“surpondérer”, objectif de cours: 145 $) estime que la configuration est favorable à Agilent même “dans un contexte relativement difficile pour le secteur des outils”, car “les moteurs de croissance restent intacts/sont meilleurs que prévu, et l'on observe des surprises à la hausse sur d'autres marchés”

** TD Cowen (“acheter”, objectif de cours: 155 $) souligne que les solides performances du deuxième trimestre se démarquent, mettant en avant une demande résiliente alors même que les inquiétudes concernant les risques pesant sur la “clientèle plus cyclique” d’Agilent avaient pesé sur le sentiment avant la publication des résultats