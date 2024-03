STREAMWIDE : UNE ANNÉE 2023 SOLIDE : HAUSSE DES REVENUS, DES MARGES ET DES RÉSULTATS

UNE ANNÉE 2023 SOLIDE :

HAUSSE DES REVENUS, DES MARGES ET DES RÉSULTATS

_ REVENUS 2023 : 19,5 M€ _ +1,9 M€ (+11%)

RÉSULTAT OPE. COURANT Avant Amts _ EBITDA : 11,4 M€ _ +1,7 M€ (59% du CA)

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL COURANT _ EBIT : 5,6 M€ _ +1,2 M€ (29% du CA)

RÉSULTAT NET : 4,2 M€ _ +0,8 M€ (21% du CA)

TRÉSORERIE BRUTE : 15,6 M€ (+4,3 M€)

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce une nouvelle année de nette croissance rentable, portée par un second semestre dynamique, par la progression continue, depuis plusieurs exercices, des revenus liés aux solutions professionnelles de communications team on mission et team on the run (activité "plateformes") et par à un contrôle efficace de ses coûts. STREAMWIDE présente ainsi une rentabilité record en 2023.

COMPTE DE RÉSULTAT IFRS SIMPLIFIÉ (**)

en K€ FY 2023 %CA FY 2022 %CA Var. (K€) Var. (%) Chiffre d'Affaires "Plateformes" 14 254 73% 12 339 70% 1 915 17% Chiffre d'Affaires "Legacy" 5 245 27% 5 268 30% -23 0% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 19 499 17 607 1 892 11% Charges de Personnel -6 444 33% -6 399 36% -45 1% Charges Externes -2 488 13% -2 296 13% -192 9% Autres Charges / Produits 877 -4% 811 -5% 66 9% TOTAL CHARGES avant amortissements -8 056 -7 884 -172 2% ROC avant amortissements (*) 11 443 59% 9 723 55% 1 720 18% Dotations Amortissements et Dépréciations -5 818 -5 341 -477 11% RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (*) 5 626 29% 4 382 25% 1 244 25% Autres Charges / Produits opérationnels 4 -2 6 Charges / Produits financiers -270 4 -274 Charges / Produits d'impôts -1 186 -985 -201 RESULTAT NET 4 174 21% 3 399 19% 775 19%

(*) Le résultat opérationnel courant avant amortissements (ROC avant amortissements) correspond à la différence entre les produits et les charges d'exploitation, avant amortissements et dépréciations (EBITDA)

Le résultat opérationnel courant (ROC) tient compte de ces amortissements et dépréciations (EBIT)

(**) Les procédures d'audit sur les comptes consolidés annuels sont en cours

_ CROISSANCE RENTABLE, PROGRESSION DES RÉSULTATS ET DES TAUX DE MARGES

Résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) : 11,4 M€ (59% du CA)

En 2023, STREAMWIDE a atteint un chiffre d'affaires record de 19,5 M€. L'augmentation des revenus annuels (+1,9 M€ soit +11%) est issue de celle des solutions professionnelles team on mission et team on the run (+1,9 M€) en progression de 16% et représentant maintenant 73% (+3 pts) des revenus annuels du Groupe. Cette croissance s'explique principalement par la poursuite du déploiement du projet PCSTORM (contrat de maintenance pluriannuel, déploiement opérationnel de grande ampleur lors de la Coupe du Monde de rugby 2023 et développement et livraison de la version 4.0 de team on mission), mais également par de nouveaux marchés privés (transport et énergie) et projets auprès d'administrations municipales. Les revenus issus du partenariat avec Airbus Public Safety and Security (nouvelle dénomination de la division Secure Land Communications) continuent d'être significatifs, suite notamment à la renégociation contractuelle intervenue fin 2023 couvrant les 3 prochaines années.

Cette croissance solide impacte directement et positivement le résultat opérationnel courant avant amortissements (EBITDA) qui progresse de 1,7 M€ (+18% à 11,4 M€) et représente 59% des revenus annuels (+4 points).

Les charges opérationnelles sont quasi stables et ressortent à 8,1 M€ contre 7,9 M€ en 2022. Les charges externes restent maîtrisées (+0,2 M€) et accompagnent l'évolution de l'activité (frais marketing et de déplacement en hausse). La masse salariale "nette" de période est quant à elle stable à 6,4 M€, ce qui démontre la capacité du Groupe à générer un fort effet de levier en alignant au mieux ses effectifs et ses ressources aux besoins de l'activité.

La masse salariale totale, avant capitalisation des frais de R&D, est de 11,7 M€ en 2023, contre 11,6 M€ en 2022 (195 personnes fin 2023 contre 193 fin 2022).

Résultat opérationnel courant (EBIT) : 5,6 M€ (29% du CA)

Résultat net : 4,2 M€ (21% du CA)

L'augmentation des amortissements (+0,5 M€) s'explique par l'évolution de ceux issus des frais de développement (+0,5 M€ à 4,6 M€), eux-mêmes impactés par l'effet cumulatif des valeurs brutes activées depuis 3 ans et par le rythme de mise à disposition des différentes versions développées.

Après amortissements (5,8 M€, dont 4,6 M€ au titre des frais de développement), le résultat opérationnel courant (EBIT) ressort à 5,6 M€, en progression de 1,2 M€ et représente 29% des revenus annuels, contre 25% en 2022.

Après prise en compte d'un résultat financier négatif (-0,3 M€ suite essentiellement à des effets de change de période négatifs) et d'un résultat fiscal négatif (-1,2 M€ à la suite notamment des impacts fiscaux différés, non cash, liés à l'activation des frais de développement), le résultat net ressort positif à 4,2 M€, en hausse de 0,8 M€ par rapport à 2022. La marge nette ressort ainsi à 21% contre 19% en 2022.

_ TRÉSORERIE ET STRUCTURE FINANCIÈRE SOLIDES ET RENFORCÉES

Le total du bilan est de 48,4 M€ contre 38,9 M€ au 31 décembre 2022 (confer annexe ci-dessous). La structure financière du Groupe s'est encore renforcée au 31 décembre 2023, avec des fonds propres qui atteignent 22,5 M€ (+1,4 M€) et une trésorerie nette significative de 6,4 M€ (hors passifs locatifs). La trésorerie brute ressort, quant à elle, à 15,6 M€ au 31 décembre 2023, soit une augmentation de 4,3 M€ (confer annexe ci-dessous) par rapport au 31 décembre 2022.

En détail, les flux de trésorerie opérationnels s'élèvent à +6,6 M€ (y compris l'impact IFRS 16 de 0,7 M€ de reclassement entre flux opérationnels et flux de financement) et diminuent de 2,7 M€ par rapport à 2022, suite notamment à un BFR qui augmente de 4,2 M€ (évolution de l'activité et facturations significatives en fin de période). La capacité d'autofinancement progresse quant à elle de 1,5 M€ et ressort à 10,3 M€. Les flux d'investissements (5,8 M€ en diminution de 1,3 M€) regroupent principalement ceux récurrents réalisés dans le développement des produits (6,4 M€ financés en partie par le remboursement de CIR intervenu en 2023 pour 1,1 M€). Enfin, les flux de financement sont positifs de 3,5 M€, suite (i) à la variation des dettes financières (+6,4 M€), tenant compte des nouveaux emprunts de mars 2023 à hauteur de 7,5 M€ et des remboursements de période à hauteur de -1,1 M€, (ii) à la variation des dettes locatives dans le temps (-0,5 M€) et (ii) aux rachats nets d'actions auto détenues (-2,4 M€).

_ PERSPECTIVES 2024 : TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS

Comme annoncé lors de la publication du chiffre d'affaires 2023 en février dernier, les résultats 2023 bénéficient d'un second semestre 2023 solide et les niveaux de résultats et de marges opérationnelles sont ainsi significatifs et en amélioration par rapport à l'exercice précédent.

Si les revenus 2024 actuellement anticipés sont satisfaisants, leur progression par rapport à ceux de 2023 n'est pas encore entièrement assurée. Cependant, plusieurs projets ont été finalisés fin 2023, aussi bien dans le domaine public, avec la solution team on mission , que dans le domaine privé avec la solution team on the run ou encore dans le secteur "legacy". L'objectif du Groupe reste de s'inscrire dans cette dynamique de croissance rentable et de s'en donner les moyens. Les financements obtenus en mars 2023 pérennisent la capacité du Groupe à poursuivre le développement de ses solutions et à renforcer encore l'avance technologique qu'elles démontrent.

Les investissements techniques et humains, entrepris par le Groupe depuis fin 2023, continueront ainsi à être soutenus dans les prochains mois, pour renforcer la souveraineté, la sécurité, le suivi des standards de l'industrie (notamment 3GPP) et l'évolutivité des solutions proposées, notamment dans un contexte où l'Intelligence Artificielle (LLM… etc) va impacter l'ergonomie des postes de travail. La maitrise de ces coûts et de leur financement continuera évidemment à être une priorité en 2024.

En parallèle, le Groupe continue de développer son écosystème commercial, notamment indirect, pour diversifier encore ses sources de revenus et limiter sa dépendance au seul marché "public safety" et MCx, marqué par des cycles de vente et de déploiement longs.

Les solutions développées sont riches fonctionnellement (messagerie instantanée, voix, vidéos, PTT, alertes, PTI, localisation, téléphonie avancée, suite collaborative, numérisation des process, FSM, géofencing, API, SDK…) et permettent ainsi de répondre efficacement aux contraintes techniques et organisationnelles des entreprises et des administrations, en proposant une solution "tout en un" au sein d'une architecture technique sécurisée, évolutive et souveraine. L'obtention par le Groupe, début 2024, de la certification ISO 27001 pour l'ensemble de ses activités est une étape supplémentaire pour la crédibilité et le positionnement concurrentiel des plateformes proposées.

Les environnements professionnels actuels, indépendamment du secteur d'activité concerné, nécessitent tous une communication unifiée, une connexion rapide et sécurisée avec l'ensemble des parties prenantes et une coordination efficace pour optimiser les interventions et autres processus métiers. Les solutions technologiques développées par le Groupe permettent de connecter les équipes pour garantir cette unité d'action. La protection des données et des équipes est également un enjeu primordial pour les organisations. Y répondre avec un outil simple, fiable et souverain est une demande de plus en plus forte et qui va continuer à se généraliser.

La vitesse d'adoption et de généralisation, plus ou moins rapide, des nouvelles technologies de communication et d'activités critiques reste toujours une variable contraignante et exogène, mais la dynamique commerciale du Groupe devrait perdurer dans les prochains mois. De nouveaux partenariats techniques et commerciaux sont en effet en cours de négociation ou de finalisation, et démontrent que la technologie de plateformes développée par le Groupe est devenue indispensable pour une majorité d'acteurs importants du secteur.

Situation financière consolidée au 31 décembre 2023 et 31 décembre 2022

en K€ 31-déc.-23 31-déc.-22 Immobilisations incorporelles 15 746 13?938 Immobilisations corporelles 3 399 4?083 Autres actifs financiers 456 468 Actifs d'impôts différés - 75 ACTIFS NON COURANTS 19 601 18 564 Créances clients 10 748 6 704 Autres débiteurs 1 269 1 144 Autres actifs fiscaux 1 200 1 193 Trésorerie et équivalents de trésorerie 15 622 11 341 ACTIFS COURANTS 28 839 20 382 TOTAL ACTIFS 48 440 38 946 Capital 280 305 Primes 4 164 9 894 Réserves consolidées 15 141 10 361 Titres auto détenus -1 290 -2 814 Résultat net part du Groupe 4 174 3 399 Intérêts ne conférant pas le contrôle - - CAPITAUX PROPRES 22 468 21 145 Passifs financiers 7 911 2 089 Passifs locatifs 2 082 2 499 Provisions non courantes 323 304 Produits fiscaux différés 1 843 1 742 Passifs d'impôts différés 2 725 1 608 PASSIFS NON COURANTS 14 886 8 243 Passifs financiers 1 268 734 Passifs locatifs 443 499 Provisions courantes 0 0 Fournisseurs et autres créditeurs 570 719 Dettes fiscales et sociales 3 888 2 588 Produits fiscaux différés 922 871 Produits constatés d'avance 3 995 4 147 PASSIFS COURANTS 11 086 9 558 TOTAL CAPITAUX PROPRES ET PASSIFS 48 440 38 946

Tableau de flux de trésorerie consolidé 2023 et 2022

en K€ FY 2023 FY 2022 Var. Résultat Net Consolidé 4 174 3 399 775 CAF avant coût de l'endettement et impôts 10 252 8 793 1 459 -Variation du BFR 3 623 -534 4157 Flux nets opérationnels 6 629 9 327 -2 698 Variation des immobilisations -6 944 -9 134 2 190 Variation des autres flux liés aux opérations d'investissement (CIR) 1 131 2 065 -934 Flux nets d'investissement -5 813 -7 069 1 256 Flux nets de financement 3 465 883 2 582 Variation de trésorerie 4 281 3 141 1 140 Trésorerie de clôture 15 622 11 341 4 281

Prochain communiqué financier : Chiffre d'affaires semestriel 2024, le lundi 15 juillet 2024

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis plus de 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, https://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et Twitter @streamwide .

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

