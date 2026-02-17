Streamwide sur une bonne dynamique
L'exercice 2025 confirme l'internationalisation des revenus du groupe, dont la part atteint 39% de l'activité annuelle, contre 31% en 2024.
"Avec une structure de coûts en progression maîtrisée, l'impact du second semestre sur l'activité ( 3,1 MEUR), et la croissance annuelle ainsi générée ( 5,3 MEUR), sera positif sur la marge opérationnelle et les résultats annuels 2025, attendus en hausse par rapport à ceux de 2024", précise le groupe dans un communiqué. Après une année 2025 dynamique, qui s'est traduite par une forte croissance des revenus, 2026 sera marqué par un effet de base exigeant pour l'activité "plateformes", précise un communiqué du groupe.
Le lancement commercial de la solution "Fusion" d'AT&T-FirstNet devrait intervenir au cours du 1er trimestre 2026, après sa mise à disposition actuelle au profit d'une trentaine d'agences américaines pour tests et validation.
Valeurs associées
|64,0000 EUR
|Euronext Paris
|-4,48%
