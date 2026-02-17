Avalanches: trois morts, dont un Polonais et un Britannique, dans les Alpes

Un maître-chien recherche d'éventuelles victimes ensevelies à la suite d'une avalanche dans le massif des Écrins, dans les Alpes, le 29 janvier 2026 ( AFP / JEFF PACHOUD )

Au moins trois personnes, dont un Polonais et un Britannique, ont été tuées par des avalanches mardi dans les Alpes, deux skieurs qui évoluaient en hors-piste dans les Hautes-Alpes et un promeneur emporté par une vaste plaque de neige en Savoie.

Cinq skieurs évoluaient dans la matinée en hors-piste sur la commune de La Grave, dans le secteur du lieu-dit la Côte Fine, quand une avalanche s'est déclenchée, a déclaré à l'AFP le parquet de Gap.

En arrivant sur les lieux, les secouristes du Peloton de gendarmerie de Haute-Montagne (PGHM) de Briançon ont trouvé deux personnes "en arrêt cardio-respiratoire" et n'ont pas pu les ranimer.

Les victimes sont deux trentenaires, l'un de nationalité polonaise né en 1987 et l'autre de nationalité britannique, originaire de Pologne et résidant en Suisse, né en 1989, a indiqué la procureure de Gap Marion Lozac'hmeur.

Un guide, de nationalité française, qui encadrait le groupe, a été évacué "par la route au centre hospitalier de Grenoble", selon la même source. Les deux autres skieurs, un Allemand et un Australien, sont indemnes.

Le parquet a ouvert une enquête "en recherche des causes de la mort".

Le risque d'avalanche dans le secteur de la Grave, sur la montagne de la Meije, était "fort" mardi, de 4 sur une échelle de 5, en raison de la conjonction de neige fraîche et du vent, selon le site de Météo France.

- Risque de suravalanche -

A Valloire, en Savoie, où le risque était maximal (5 sur 5), une avalanche de grande ampleur a emporté en fin de matinée plusieurs promeneurs à environ 2,5 km de la station, a indiqué à l'AFP le maire Jean-Pierre Rougeaux.

L'un est décédé, deux sont "polytraumatisés" et une personne est indemne, a-t-il dit en évoquant un bilan provisoire.

L'avalanche s'est déclenchée "naturellement sur les pentes est du hameau de la Rivine" avant que la "vaste plaque" ne se sépare "en deux branches (...) atteignant ainsi le fond de vallée", précise la station dans un communiqué.

La coulée, d'environ 300 mètres de large, a atteint et traversé la route départementale ainsi qu’un sentier, a indiqué la préfecture, qui appelle à éviter le secteur.

Un important dispositif de secours a été déployé pendant plus de quatre heures dans ce secteur, "très exposé à un risque de sur-avalanche", avant d'être levé vers 16h30, selon la préfecture.

Vendredi, toujours en Savoie, trois skieurs dont deux Britanniques sont décédés dans une avalanche en secteur hors piste à Val d'Isère, au lendemain d'une rarissime journée de "vigilance rouge" dans le département.

Ces nouveaux décès portent à 28 le nombre de personnes ayant perdu la vie dans des avalanches en France depuis le début de la saison, dont 6 lors d'un weekend noir les 10-11 janvier.

La Savoie est toujours en vigilance orange avalanches, ce qui signifie que le risque de coulées de neige atteignant des axes routiers ou des infrastructures dès la moyenne montagne reste fort, a mis en garde la préfecture.