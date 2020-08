STREAMWIDE RETENU POUR LA PHASE 2 DU PROJET EUROPÉEN BROADWAY, AU SEIN DU CONSORTIUM MENÉ PAR AIRBUS DS SLC

_ Paris, le 24 août 2020 - Le consortium, dirigé par Airbus DS SLC et dont STREAMWIDE est membre, a été sélectionné pour la phase 2 du projet d'achats publics avant commercialisation (PCP) « BroadWay ». Le développement du prototype de cette phase 2 permet d'avancer vers un système de communication paneuropéen à large bande et interopérable pour la sécurité publique.

Le consortium apporte de la valeur ajoutée et de nombreux avantages grâce à son approche pluridisciplinaire, en s'appuyant notamment sur la solution de roaming et sur la plateforme de communication collaborative sécurisée en mobilité développée par STREAMWIDE pour les missions critiques (Team on mission).

Le projet BroadWay regroupe 11 pays de l'Union européenne et couvre actuellement 1,4 million des 3,5 millions d'acteurs de la sécurité publique à travers l'Europe. Il vise à fournir à ces premiers intervenants européens une nouvelle capacité de communication mobile, fondamentale pour permettre une meilleure collaboration au-delà des frontières, lors d'événements paneuropéens complexes. Il permettra, d'une part, de protéger des vies en cas d'incident critique, tels que des catastrophes naturelles ou des actes terroristes et d'autres parts, d'accroître la coopération européenne lors d'opérations de protection civile, telles que la lutte contre le crime organisé, des opérations de sauvetage ou l'organisation d'évènements nécessitant une sécurité renforcée.

La solution prototype, actuellement en cours de développement par le consortium dont STREAMWIDE est membre, se concentrera sur les aspects techniques de la mobilité opérationnelle. Cela donnera aux intervenants de la sécurité publique la possibilité d'accéder aux informations et de les partager depuis n'importe où et à tout moment dans l'Union européenne, tout en leur permettant de maintenir le niveau élevé de sécurité, de disponibilité et de continuité des services, critiques et nécessaires pendant leur mobilité.

En outre, ce prototype couvre de très nombreux cas d'usage tout en assurant la communication, le contrôle et la sécurité, via des réseaux mobiles à large bande, partagés et dédiés. L'architecture proposée facilite également un déploiement, une configuration et une utilisation rapides et opérationnels. Cette structure permettra par ailleurs à n'importe quel pays européen de rejoindre le futur réseau BroadNet de manière simple et uniforme.

À propos du consortium

Le consortium est composé d'Airbus DS SLC (France), STREAMWIDE (France), BICS (Belgique) et Proximus (Belgique). Pentatech (Pologne), Umlaut (Allemagne) et Proximus (Luxembourg) font partie du consortium en tant que sous-traitants.

Il a été sélectionné, avec deux autres consortiums, pour participer à la phase 2 (Solution Prototype) du projet BroadWay, lancée en juillet 2020 et qui devrait s'étendre jusqu'au printemps 2021.

Dans le consortium, STREAMWIDE fournit ses solutions de communications critiques stratégiques et interopérables.

______________________________________________________________________________________________________

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critique) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) - FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide.

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Contacts

Pascal Beglin | Olivier Truelle Grégoire Saint-Marc Vivien Ferran Président Directeur Général | DAF Investor Relations Press Relations T +33 1 70 22 01 01 T +33 1 53 67 36 94 T +33 1 53 67 36 34 investisseur@streamwide.com streamwide@actus.fr vferran@actus.fr