STREAMWIDE : REVENUS SEMESTRIELS DE 11,5 M EUR EN CROISSANCE SOUTENUE DE +24%

Forte augmentation des revenus SaaS (+153%) avec notamment un projet structurant en Amérique du Nord

STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Éligible PEA PME-ETI), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce un chiffre d'affaires consolidé de 11,5 M€ au titre du 1 er semestre 2025, en croissance soutenue de +2,2 M€ (+24%).

Les revenus du 1 er semestre 2025 progressent de façon significative, portés par une activité en Amérique du Nord très dynamique avec notamment le démarrage d'un projet SaaS (" Software as a Service ") prometteur et structurant. La bonne orientation du reste de l'activité permet d'afficher des revenus de l'activité "plateformes" (team on mission et team on the run) de 8,8 M€ (+26%) et des revenus "legacy" de 2,7 M€ (+18%) au 30 juin 2025. L'activité SaaS étant appelée à se développer de manière importante dans les prochains mois, le Groupe a décidé d'isoler ces revenus dans une catégorie spécifique.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2025 se détaille comme suit :

en k€ S1 2025 %CA S1 2024 %CA Var. Var.% TOTAL CHIFFRE D'AFFAIRES 11 464 9 251 2 213 +24% CA Licences 4 403 38% 3 747 41% 656 +18% CA Maintenance 3 700 32% 2 726 29% 974 +36% CA Prestations de services 2 817 25% 2 563 28% 254 +10% CA Récurrent SaaS 544 5% 215 2% 329 +153% CA activité "plateformes" 8 774 77% 6 969 75% 1 805 +26% CA activité "legacy" 2 690 23% 2 282 25% 408 +18%

Les procédures d'audit sur les revenus semestriels 2025 sont en cours.

PROGRESSION DES REVENUS "PLATEFORMES" ET DES REVENUS RÉCURRENTS ASSOCIÉS

Croissance et évolution de l'activité "plateformes" : les plateformes de communications critiques team on mission et d'activités critiques team on the run, dont les revenus semestriels augmentent de +26% à 8,8 M€, représentent dorénavant 77% des revenus semestriels totaux du Groupe (+2 points par rapport au 1 er semestre 2024 et +7 points par rapport à l'exercice 2024).

Au 1 er semestre 2025, le Groupe a franchi une étape clé avec le lancement du déploiement d'un projet majeur pour le compte d'un acteur nord-américain de référence, témoignant de la pertinence de ses solutions et de sa capacité à exécuter des projets complexes, à grande volumétrie et à forte valeur ajoutée. Au 30 juin 2025, ce projet a déjà permis d'enregistrer un chiffre d'affaires de 1,7 M€ constitué de différents services professionnels (1,4 M€) et de premiers revenus récurrents (0,3 M€ au titre du 2 ème trimestre 2025).

Encore confidentiel et en phase de finalisation contractuelle, ce projet SaaS amorce un modèle récurrent à forte valeur pour STREAMWIDE (licences en mode SaaS, support et services associés) avec une montée en puissance progressive et un potentiel significatif de revenus futurs.

D'autres projets ont été initiés et déployés au cours du 1 er semestre 2025, illustrant la stratégie de diversification du Groupe vers le marché Entreprises par rapport aux périodes précédentes où la croissance était principalement portée par le marché de la sécurité publique. Les revenus issus du partenariat avec Airbus Public Safety and Security (ex SLC) progressent légèrement à la suite de la renégociation contractuelle intervenue fin 2023. Les revenus issus du projet STORM (contrat pluriannuel de support signé en mai 2022) augmentent également au 1 er semestre 2025, sous l'effet des flux récurrents de support des plateformes en production.

Par nature, les revenus de l'activité "plateformes", qui s'élèvent à 8,8 M€ au 1 er semestre 2025, se composent de :

revenus de Licences (4,0 M€), en augmentation de +0,3 M€

revenus de Services (2,7 M€), en augmentation de +0,6 M€

revenus de Maintenance (1,6 M€), en augmentation de +0,6 M€

revenus récurrents SaaS (0,5 M€), en augmentation de +0,3 M€

La croissance des revenus de Licences a été portée par les nombreux projets déployés au cours du 1 er semestre 2025, démontrant la capacité du Groupe à diversifier ses sources de revenus en proposant sa technologie au-delà du seul secteur "public safety" (sécurité publique), où sa solution team on mission est déjà reconnue et éprouvée.

Les revenus de Services professionnels, par nature non récurrents, sont principalement liés au projet SaaS en Amérique du Nord et aux prestations techniques déjà réalisées pour ce projet (1,4 M€). En comparaison, d'autres projets, notamment en Europe, avaient généré 0,8 M€ de revenus au 1 er semestre 2024, sans effet récurrent en 2025.

Enfin, la progression des revenus de Maintenance provient essentiellement du projet STORM et de l'exploitation croissante des plateformes déjà déployées. Ces revenus récurrents de maintenance continueront d'augmenter dans les prochains mois, soutenus par les récentes mises en production et les ventes de licences observées depuis plusieurs semestres.

Revenus récurrents SaaS à 0,5 M€ : pour la première fois, le Groupe isole cette nature de revenus car ils sont amenés à se développer de façon importante au cours des prochains mois. Outre les revenus historiques issus de la solution team on the run, le Groupe enregistre au 30 juin 2025 les premiers revenus récurrents liés au projet SaaS en Amérique du Nord (0,3 M€).

Hausse de l'activité "legacy" à 2,7 M€ : l'activité historique "legacy" (solutions pour opérateurs télécom), qui ne nécessite plus ou peu d'investissements capitalistiques, représente 23% des revenus semestriels, contre 25% au 1 er semestre 2024. Les ventes de licences augmentent de +0,3 M€ sur la période consécutivement à une extension de plateforme pour un client américain et s'établissent ainsi à 0,5 M€ au 30 juin 2025. Les revenus issus des services "legacy" (0,1 M€) diminuent de -0,3 M€, par suite d'upgrades de plateformes réalisés au cours du 1 er semestre 2024 pour des clients historiques du Groupe. Suite à ces prestations en Europe et Amérique du Nord en 2024, les flux récurrents de maintenance (2,1 M€) progressent de +0,4 M€ au 30 juin 2025.

PERSPECTIVES : DÉVELOPPEMENT DE L'ACTIVITÉ SAAS, DIVERSIFICATION ET INTERNATIONALISATION DES REVENUS

Les revenus du 1 er semestre 2025 sont en hausse soutenue et leur croissance est notamment portée par un projet SaaS d'envergure en Amérique du Nord, commercialisé par un acteur majeur du secteur. Alors que la croissance des revenus annuels est désormais assurée, son ampleur dépendra du calendrier des projets en cours. Si ces différents projets sont rapidement menés à terme, le taux de croissance annuelle pourrait se rapprocher de celui observé à mi-année.

Concernant le projet SaaS en Amérique du Nord, la mise en production complète des plateformes devrait intervenir au 4 ème trimestre de l'exercice en cours. De nouvelles commandes devraient ainsi être reçues au cours du 2 nd semestre 2025 et pourraient conduire à un niveau de revenus SaaS pour l'année 2025 largement supérieur à celui constaté au 30 juin 2025.

La dynamique commerciale est donc bien présente et encourageante à mi- année. De nouveaux partenariats techniques et commerciaux sont toujours en cours de négociation ou de finalisation et démontrent que la technologie de plateformes développée par le Groupe est devenue indispensable pour une majorité d'acteurs importants du secteur, aussi bien dans le domaine public (marchés gouvernementaux) que privé (réseaux mobiles privés et services associés).

L'activité "legacy" devrait, elle aussi, profiter d'un 2 nd semestre efficace, avec quelques nouveaux projets importants, notamment en France et en Amérique du Nord.

Le Groupe dispose toujours de moyens financiers pour augmenter encore l'avance technologique de ses solutions, et les investissements humains et techniques, soutenus en 2024, le seront aussi dans les prochains mois, pour renforcer encore la souveraineté, la sécurité, la standardisation et l'évolutivité des solutions proposées. En intégrant notamment l'intelligence artificielle (solutions "plateformes" et "legacy"), des bénéfices concrets seront apportés aux utilisateurs finaux (amélioration de la qualité de la voix et transcription automatique des messages vocaux en texte).

Le Groupe va également continuer de développer son écosystème commercial, notamment indirect, pour diversifier encore ses sources et zones géographiques de revenus, et pouvoir ainsi concrétiser et accélérer ses succès commerciaux futurs.

L'objectif du Groupe de développer son activité SaaS, pour diversifier et internationaliser ses sources de revenus et augmenter leur récurrence, est en cours de réalisation. Il sera pleinement atteint lors du déploiement du projet majeur en Amérique du Nord. Ce projet d'envergure constitue un levier structurant pour la croissance internationale de STREAMWIDE, en renforçant encore sa présence en Amérique du Nord, et en le positionnant sur une nouvelle trajectoire ambitieuse, capable de transformer son profil de croissance à court et moyen terme.

Agenda financier : Résultats semestriels 2025, le lundi 15 septembre 2025

À propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059. Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

Pour plus d'informations, Streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @ streamwide et X @streamwide .

