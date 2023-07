STREAMWIDE : REVENUS SEMESTRIELS 2023 : 8,4 M EUR (+3%) SEMESTRE EN LÉGÈRE CROISSANCE DANS UN CONTEXTE ATTENTISTE

REVENUS SEMESTRIELS 2023 : 8,4 M€ (+3%)

SEMESTRE EN LÉGÈRE CROISSANCE

DANS UN CONTEXTE ATTENTISTE

_ STREAMWIDE (FR0010528059 – ALSTW – Eligible PEA PME), le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques, annonce un chiffre d'affaires de 8,4 M€ au titre du premier semestre 2023, en croissance de 3% malgré une conjoncture toujours attentiste.

Même si les effets de base licences sont de plus en plus importants (commandes significatives en 2021 puis 2022 dans le projet PCSTORM), les revenus récurrents de maintenance, ainsi que les services, augmentent au premier semestre 2023 et permettent ainsi aux revenus du Groupe de continuer à progresser.

Le chiffre d'affaires au 30 juin 2023 se détaille comme suit :

en k€ HY 2023 %CA HY 2022 %CA Var. Var.% TOTAL CA 8 394 8 145 249 3% CA Licences 3 777 45% 4 197 52% -420 -10% CA Maintenances 2 392 28% 2 081 26% +311 +15% CA Prestations de services 2 225 27% 1 867 23% +358 +19% CA Ventes tierces - - - - - - CA activité "plateformes" 5 568 66% 5 372 66% +196 +4% CA activité "legacy" 2 826 34% 2 773 34% +53 +2%

_ PROGRESSION DES REVENUS "PLATEFORMES" ET POURSUITE DE PROJETS STRUCTURANTS

Les nouvelles plateformes de communications et d'activités critiques team on mission et team on the run, dont les revenus progressent de +4% au premier semestre 2023 (5,6 M€), représentent toujours la principale source de revenus pour le Groupe (66%) et son relais de croissance majeur dans les prochaines années.

Comme déjà indiqué, la massification du projet PCSTORM est en cours, avec le déploiement prochain de la plus importante plateforme MCPTT opérée dans le monde en termes d'utilisateurs finaux simultanés.

La nature des revenus liés au projet se modifie donc avec l'avancement du projet, passant de revenus de licences (2,4 M€ en 2021 et 3 M€ en 2022) à des revenus de maintenances et services (nouveau contrat de maintien en condition opérationnelle depuis mi 2022). Les variations constatées au 30 juin 2023 des revenus de licences (-0,4 M€) et de maintenance (+0,3 M€) s'expliquent donc principalement par cette évolution du marché PCSTORM. La progression des revenus récurrents de maintenances se confirmera d'ailleurs dans les prochains mois.

Concernant le détail des revenus de l'activité "plateformes" de 5,6 M€ au 30 juin 2023, les revenus résultant des licences (2,9 M€) diminuent de 0,6 M€, suite aux effets de base indiqués ci-dessus, alors que les revenus récurrents de maintenance (0,7 M€) et les services (2 M€) augmentent chacun de 0,4 M€. L'évolution de l'activité est donc positive de 0,2 M€ au premier semestre 2023, avec de nouveaux projets déployés, notamment en France, dans le transport et l'énergie.

L'activité historique "legacy" (solutions pour opérateurs télécom) ressort en légère croissance de 2% au premier semestre 2023 (+0,1 M€) et représente 34% des revenus semestriels (2,8 M€). Les ventes de licences, par nature non récurrentes, augmentent au premier semestre 2023 (+0,3 M€) et ressortent à 1 M€ au 30 juin 2023, suite principalement à un nouveau projet aux États-Unis et à deux projets de mise à niveau de plateformes pour des opérateurs français. Les flux de maintenance "legacy" diminuent légèrement (-0,1 M€) suite à l'arrêt d'un support renforcé pour un client français et ressortent à 1,7 M€ au 30 juin 2023. Les services "legacy" (-0,1 M€) restent, quant à eux, peu significatifs au premier semestre 2023 (0,2 M€).

_ PERSPECTIVES : TECHNOLOGIE ÉPROUVÉE ET DIVERSIFICATION DES SOURCES DE REVENUS

Comme annoncé lors de la publication des résultats 2022 en mars dernier, le niveau des revenus 2023 actuellement anticipé est satisfaisant mais reste encore largement lié au calendrier final des notifications officielles et du déploiement opérationnel des projets ministériels français et européens.

À court terme, le Groupe reste toujours dans l'attente de la notification officielle relative au projet italien, remporté par le Groupe depuis plusieurs mois maintenant. En termes de revenus, l'impact pourrait être plus ou moins important dès le second semestre de l'exercice, en fonction de la date et du montant de la première commande qui sera émise et réceptionnée. Par ailleurs, d'autres projets pourraient également se concrétiser au second semestre 2023, notamment en France (activité "plateformes" team on the run et legacy) mais également en Europe (activité "plateformes" team on mission ) et aux États-Unis (legacy).

À moyen terme, les projets d'évolution du secteur "public safety", mais également des forces armées, et l'adoption généralisée de solutions de communications de nouvelle génération devraient s'accélérer.

La présence quasi systématique du Groupe, directement ou indirectement, dans les projets de communications critiques en cours (Europe du Sud, Europe centrale, UK et Moyen-Orient) confirme la qualité de la solution proposée ( team on mission ) et son avance technologique. La technologie de plateformes développée par le Groupe est devenue indispensable pour une majorité d'acteurs importants du secteur. Le Groupe a les moyens humains et financiers de conserver et d'augmenter encore l'avance technologique de ses solutions, et d'accompagner l'évolution du marché MCx, pour profiter et tirer parti au mieux de la croissance future et certaine de ce marché.

Concernant la solution team on the run , les développements continus réalisés par le Groupe depuis plusieurs années, intégrés dans des architectures techniques souveraines, sécurisées et évolutives, sont de réels différenciateurs par rapport aux autres solutions existantes. Les nouveaux modules ajoutés récemment (Field Service Management – FSM, et Geofencing, barrières physiques virtuelles et système d'alerte associé) viennent compléter une solution déjà très riche fonctionnellement. Les prochains mois devraient permettre au Groupe de répondre efficacement aux besoins d'acteurs significatifs en leur permettant de s'affranchir des contraintes techniques et organisationnelles actuelles. Ces différents projets autour de cas d'usage précis mais stratégiques pourraient représenter une nouvelle source de revenus significatifs pour le Groupe.

Le second semestre de l'exercice devrait ainsi confirmer les tendances du premier. Des projets importants devraient être validés dans les prochains mois, pour l'ensemble des activités du Groupe ("plateformes" et legacy). Si la variable temps ainsi que la vitesse d'adoption et de généralisation des nouvelles technologies de communications et d'activités critiques demeurent des inconnues, le Groupe reste confiant dans l'avance technologique que ses différentes solutions démontrent et dans sa capacité à s'inscrire dans une dynamique de croissance rentable, comme affiché et confirmé depuis plusieurs années.

A propos de STREAMWIDE (Euronext Growth: ALSTW)

Acteur majeur depuis 20 ans sur le marché des communications critiques, STREAMWIDE a développé avec succès ses solutions logicielles Team on mission (missions critiques) et Team on the run (business critiques) destinées aux administrations et aux entreprises.

Ces solutions pour smartphones et PCs, proposées en mode SaaS ou sous forme de licences, bénéficient de nombreuses fonctionnalités telles que la discussion de groupes multimédia, la VoIP, le talkie-walkie (MCPTT et MCx nouvelle génération 4G/5G LTE), la géolocalisation, la numérisation et l'automatisation des processus métier. Ces solutions innovantes répondent aux besoins croissants de transformation digitale et de coordination en temps réel des interventions. Elles permettent aux équipes terrain de transformer les contributions individuelles en succès collectifs et d'agir comme un seul homme dans les environnements professionnels les plus exigeants.

STREAMWIDE est également présent sur le marché logiciel des Services à Valeur Ajoutée pour les opérateurs télécom (messagerie vocale visuelle, facturation et taxation d'appels en temps réel, serveurs vocaux interactifs, d'applications et d'annonces) avec plus de 130 millions d'utilisateurs finaux partout dans le monde.

Basé en France et présent en Europe, aux USA, en Asie et en Afrique, STREAMWIDE est coté sur Euronext Growth (Paris) – FR0010528059.

Pour plus d'informations, http://www.streamwide.com et visitez nos pages LinkedIn @streamwide et Twitter @streamwide .

Labellisé "entreprise innovante" par Bpifrance, STREAMWIDE est éligible aux FCPI et aux PEA-PME.

